Un Drone Repère Accidentellement une Attaque de Requin et Sauve la Vie d’un Homme

Lorsque Matt Woods a envoyé son drone pour capturer une image de l'océan, il n'aurait jamais pu imaginer ce qu'il y verrait. Alors que son Mavic 2 Zoom décollait de son balcon sur la plage australienne de Bondi, il s'est déplacé au-dessus de l'eau et c'est à ce moment-là que Woods a vu quelque chose d'inoubliable. Sur son écran, il a clairement vu un grand requin nager en cercle. Ensuite, Woods a remarqué qu'il nageait près d'un pêcheur au harpon, qui utilisait sa lance pour tenir le requin à distance.

La scène semblait suffisamment menaçante pour que Woods soit immédiatement concerné. “Le plongeur repoussait le requin et le poussait avec son fusil à harpon”, a déclaré Woods. “Le requin est ensuite allé chercher le flotteur qui est attaché au plongeur. Il essayait de le mordre, le secouant.”

Woods a continué à surveiller le plongeur et le prédateur, qui semblait être un requin mako, même après avoir appelé les sauveteurs pour les alerter de la situation. Il a fallu environ 30 minutes jusqu'à ce qu'un jet ski sauveteur puisse éliminer le requin de la zone. Pendant ce temps, le pêcheur a continué à se battre avec le requin pendant que Woods surveillait afin de pouvoir donner une localisation précise aux autorités.

Le photographe amateur de drones a été soulagé lorsqu'il a vu le plongeur grimper sur des rochers après que le sauveteur ait dégagé les eaux. Alors que Woods se dirigeait ensuite vers la plage dans l'espoir de rencontrer le plongeur qu'il venait de sauver, il n'a pas pu le trouver. Peut-être que maintenant que l'histoire a fait les gros titres, ils auront l'occasion de se rencontrer.

Mais attention, les rencontres comme celle-ci sont assez rares. Depuis 1580, il n'y a eu que neuf attaques non provoquées par un requin mako et une seule d'entre elles a été mortelle. Les pêcheurs au harpon peuvent être plus vulnérables à l'attention indésirable des requins car ils peuvent avoir des poissons morts avec eux. Cependant, il est difficile de connaître précisément l'espèce du requin et les circonstances autour de ce que Woods a vu sans avoir un compte rendu du plongeur. Quoi qu'il en soit, le plongeur a certainement eu de la chance que Woods ait sorti son drone ce jour-là.

Cette séquence époustouflante montre un plongeur au large de Bondi Beach se battant avec un requin mako. Heureusement, le pilote du drone a appelé les sauveteurs, qui ont pu désamorcer la situation.

