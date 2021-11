Cette Robe Innovante Peut Changer De Couleur Et De Motif

Vous avez un vêtement préféré que vous aimeriez avoir en différentes couleurs ? La créatrice de mode Shay Rose (alias Crescent Shay) a trouvé comment régler ce problème. Elle a récemment créé une robe utilisant la technologie du “fond vert”, lui permettant de porter numériquement la robe dans d’innombrables teintes en utilisant des effets spéciaux. Shay invite ses plus de 900 000 abonnés sur Instagram et 4,3 millions d’abonnés sur TikTok à “apprécier ce petit projet farfelu, parce que pourquoi avoir une seule couleur de tissu quand on peut avoir N’IMPORTE QUELLE couleur de tissu”.

Comment fonctionne la technologie du fond vert ? Dans l’industrie du film et de la télévision, des toiles de fond en tissu ou de la peinture aux couleurs vives et un procédé appelé « chroma key » sont utilisés pour simuler des scénarios fantastiques. Les acteurs et actrices sont filmé.e.s devant la toile de fond, qui est généralement d’un vert vif, puis un faux fond est superposé. Dans le cas de Shay, elle a utilisé un tissu vert vif pour assembler sa robe, puis a ajouté des effets en utilisant l’application de montage vidéo VITA.

Dans une vidéo TikTok, Shay présente sa robe, qui semble totalement magique. Elle passe d’un vert solide à des motifs de nuages, d’étoiles et même d’océan. Shay parvient même à se rendre invisible, à la manière de la cape d'invisibilité d’Harry Potter.

Découvrez la robe de Shay’s greenscreen ci-dessous et découvrez davantage de ses créations sur Instagram et TikTok.

La styliste Shay Rose a créé une robe utilisant la technologie du fond vert, lui permettant de porter numériquement d’innombrables couleurs et motifs.

