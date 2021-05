Le Drone de Ce Chasseur D’Orages S’est Approché au Plus Près D’Une Tornade

Les photographes tout comme les météorologistes trouvent les drones utiles pour capturer les conditions changeantes de l'atmosphère de la Terre. Le photographe et chasseur d'orages Brian Emfinger est un pionnier de la photographie par drone. Il a capturé certaines de ses images les plus stupéfiantes à l'aide de cette technologie de pointe. Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube le 3 mai 2021, le drone d’Emfinger suit une tornade qui a dévasté le sud-est de Yazoo City, au Mississippi, la veille. Bien qu’il ait perdu le drone à cause du mauvais temps, la vidéo offre une vue époustouflante du cœur de la tempête.

Au cours des dernières semaines, des conditions météorologiques extrêmes ont fait des ravages dans le sud de l’Amérique. Basée en Arkansas, Emfinger poursuit des tempêtes comme celles-ci depuis plus de deux décennies, photographiant tout, de la foudre aux tornades. Le 2 mai 2021, il a entrepris de chasser la tempête qui se préparait à l’extérieur de la ville de Yazoo. À l’aide d’un drone, Emfinger a pu s’approcher de la colonne d’air tourbillonnante.

En arrière-plan de la vidéo, vous remarquerez les directions d’un GPS et le bip du contrôleur de drone. Emfinger était en fait presque directement sous le drone. Il écrit : « La tornade me rattrapait (j’étais sous le drone) donc malheureusement le drone ne s’en est pas sorti. » Le rugissement des vents puissants et destructeurs peut être entendu en arrière-plan. La vidéo drone d’Emfinger est une séquence impressionnante d’une tornade dangereuse, et un bel exemple de la manière dont ils peuvent être utilisés pour étudier ces phénomènes météorologiques toujours mystérieux.

D'après le National Severe Storms Laboratory (NSSL) du National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), les États-Unis subissent environ 1 200 tornades chaque année. Malgré leur fréquence, les météorologues ne savent pas pourquoi ni comment les tornades se forment. Les tornades sont des colonnes d’air qui tournoient violemment et descendent d’un nuage orageux, avant d'entrer en contact avec la Terre. Une colonne d’air qui n’atteint pas la Terre est appelée entonnoir nuageux, ou tuba. Une tornade peut être difficile à voir. La tornade standard est visible sous forme d’entonnoir de condensation : les gouttelettes d’eau et la poussière en rotation dans l’air rendent la colonne plus visible. Difficile à voir ou pas, le contact d’une tornade avec le sol sera visible par sa destruction.

Les tornades se forment à partir de la circulation de l’air de différentes températures pendant les tempêtes. Les tornades sont souvent associées à des tempêtes appelées supercellules orageuses, qui contiennent des mésocyclones (air en rotation dans l’atmosphère). Le mésocyclone finit par descendre, et l’air de différentes températures converge pour former un mur de nuages. Avec une faible pression et un courant ascendant intense, un entonnoir peut descendre du nuage tourbillonnant pour toucher le sol. Les vents dans l’entonnoir peuvent dépasser les 450 km/h. Cependant, la plupart des tornades sont beaucoup moins puissantes.

Les météorologues surveillent de près les conditions météorologiques pour déceler les signes de tornades et les étudient activement lorsqu’elles se produisent. Des vidéos de drones comme celle d’Emfinger peuvent être utiles pour étudier ce type de tempête violente.

Bien que chasser les orages puisse être attrayant, il est préférable de laisser cette activité aux professionnels…

Le chasseur d'orages Brian Emfinger a capturé des images en gros plan d’une tornade à l’aide d’un drone — le drone a été perdu lorsqu'Emfinger a dû fuir la tempête.

