Obras de la artista ucraniana Maria Prymachenko son destruidas durante la invasión rusa

La invasión rusa de Ucrania ha alterado la vida de toda una nación. Desafortunadamente, la rica historia cultural del pueblo ucraniano también ha quedado en el camino de la destrucción. Representantes del gobierno y diferentes fuentes videográficas reportan que el Museo de Historia Local e Histórica de Ivankiv ha sido quemado por las fuerzas rusas. Ubicado a unos 80 kilómetros de Kiev, este recinto albergaba varias pinturas valiosas de diferentes artistas ucranianos, incluidas 25 pinturas de la famosa artista popular Maria Prymachenko.

Prymachenko nació en 1909 en la región ucraniana de Ivankiv. Tuvo polio cuando era niña, por lo que tuvo que ser operada posteriormente para poder mantenerse en pie sin ayuda. Empezó a bordar y pintar a una edad temprana. Más tarde se formó en el Taller Experimental Central del Museo de Kiev. En sus obras aparecen figuras míticas, tanto folclóricas como de su propia imaginación, representadas con brillantes colores al gouache. Su obra incluso llegó a mostrarse en la Exposición Internacional de París. Tanto Picasso como Chagall se inspiraron en sus ingeniosas criaturas. Se dice que Picasso dijo: “Me arrodillo ante el milagro artístico de esta brillante ucraniana”.

Prymachenko falleció en 1997 a la edad de 88 años, y sigue siendo una heroína ucraniana hasta hoy. Sus pinturas adornaron sellos postales durante su vida, y su rostro incluso ha aparecido en la moneda de su país. En 1966 recibió el Premio Nacional Taras Shevchenko de Ucrania, un gran honor. En 1970 fue nombrada oficialmente Artista del Pueblo de Ucrania. En la actualidad, unas 650 obras suyas residen en el Museo Nacional de Arte Popular Ucraniano de Kiev. Mientras que las 25 obras del museo de Ivankiv ya se dan por perdidas, las demás de Kiev pueden estar en peligro. El Laboratorio de Vigilancia del Patrimonio Cultural del Museo de Historia Natural de Virginia, en colaboración con el Smithsonian, está vigilando los sitios del patrimonio cultural de Ucrania. Mientras tanto, la comunidad de artistas está de luto por las obras perdidas. “La pérdida es inconmensurable”, dijo Oksana Lyniv, una conocida directora de orquesta, a The New York Times.

The museum's treasure was a collection of artworks by Maria #Prymachenko. Their fate is still unknown. pic.twitter.com/Gww0ebpDtM

— Bogdan Voron (@Bogdan_Voron) February 28, 2022