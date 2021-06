Les découvertes et premières sur Mars ainsi que les vols vers la Station spatiale internationale (ISS) ont dominé l'actualité de l'année 2021. Le mois dernier, le 2 mai 2021 les quatre astronautes de Crew-1 ont atterri dans le golfe du Mexique dans les délais prévus, revenant sur Terre après un séjour de six mois sur l'ISS. Seulement une semaine avant le retour de Crew-1, une autre équipe a décollé. La capsule Crew Dragon de SpaceX a décollé direction à l'ISS le 23 avril 2021. Thomas Pesquet fait partie de son équipage. Il est le plus jeune astronaute européen sur l'ISS et le dixième astronaute français à voyager dans l'espace. Qui sont ses prédécesseurs ?

Ci-dessous, découvrez l'histoire des dix astronautes français partis dans l'espace, leur exploits et les détails de leur premières missions.

Qui Sont les Dix Astronautes Français Partis Dans l'Espace ?

Jean-Loup Chrétien

Le premier astronaute français part pour son premier vol en 1982 à l'âge de 44 ans. Cependant, la compétition pour être sélectionné pour faire partie de la mission soviétique PVH (Premier Vol Habité) était rude. C'est quelque années plus tôt que le périple de Jean-Loup Chrétien commence, en 1979. Léonid Brejnev, secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique, propose à Valéry Giscard d’Estaing une place dans les futures missions d'exploration spatiale soviétiques pour un astronaute français. Après 400 candidatures remises et une série de tests, Chrétien obtient la place prisée.

Accompagné de deux astronautes soviétiques, la mission PVH dure neuf jours au cours desquels Jean-Loup Chrétien réalise des expériences en médecine et biologie à la station Mir mais il étudie également les matériaux et capture des clichés de l'espace. Chrétien ne marqua pas seulement l'histoire d'exploration spatiale de la France mais aussi de l'Europe de l'Ouest étant le premier homme dans l'espace de la région.

Patrick Baudry

Patrick Baudry faisait partie des 400 candidats pour la mission PVH, il a même été sélectionné en temps que finaliste, étant la doublure de Jean-Loup Chrétien. Heureusement pour l'astronaute français, il n'a pas attendu longtemps pour partir à la découverte de l'espace. Baudry rejoint ainsi l'équipage du premier vol franco-américain sur invitation du président américain Ronald Reagan. Suite à cette opportunité exceptionnelle pour l'exploration spatiale française, il commence son entrainement à la NASA en 1984. À 39 ans, Patrick Baudry décolle avec l'équipage américain en juin 1985 pour une mission de sept jour. Le but de la mission 51-G était de déployer trois satellites de communications dans l'espace, Arabsat-1B, Morelos-1 et Telstar-3D.

Michel Tognini

Michel Tognini lui aussi a commencé sa carrière d'astronaute en temps que doublure de Jean-Loup Chrétien en 1988. “C'est la tradition de faire voler la doublure de la mission précédente”, explique M. Daniel Sacotte, directeur général adjoint, chargé de la stratégie, de la planification et des affaires internationales et industrielles au CNES (Centre national d'études spatiales). Tout comme son prédécesseur, il rejoint une mission franco-russe pour son premier vol dans l'espace pour la mission Antarès de 1992 à 43 ans. Durant la mission de quatorze jours, Tognini était chargé de réaliser des expériences biomédicale, technologiques et physiques en apesanteur.

Cependant, Tognini est célèbre pour une autre mission en 1999 : la mission spéciale américaine STS-93. La mission était de déployer le télescope Chandra qui permettra d'observer les plus puissantes sources de rayons X de l’univers, un grand challenge en raison du poids du télescope. Surtout, STS-93 est une mission spatiale avec une grande valeur historique, Eileen Collins étant la première femme commandant de navette sur ce vol.

Jean-Pierre Haigneré

Jean-Pierre Haigneré, né d'une mère secrétaire et d'un père professeur d'éducation physique ne pensait pas faire partie un jour du groupe extrêmement exclusif des astronautes français partis dans l'espace. Malgré tout, c'est en juillet 1993 qu'Haigneré alors âgé de 45 ans entreprend son premier vol dans l'espace. Jean-Pierre Haigneré resta vingt jours dans l'espace pour la mission Altaïr tandis que ses compagnons russes s'installent pour six mois à la station Mir. Haigneré est donc ramené en France avec l'équipage de la mission précédente finissant leur mission de six mois.

Cependant, il prend sa revanche et six ans plus tard en février 1999 il retourne à la station Mir pour effectuer lui aussi un séjour complet de six mois. Ce voyage a également été le dernier effectué à la station qui fut démantelée seulement un ans après la mission d'Haigneré.

Jean-François Clervoy

Jean-François Clervoy eut la chance de décoller trois fois, pour des missions absolument fascinantes. Sa première mission à bord de la Navette spatiale Atlantis eut lieu en 1994 avec un équipage entièrement américain mis à part Clervoy. L'astronaute français a même l'honneur de déployer le satellite de recherche atmosphérique Crista-SPAS en maniant le bras robotique de la navette.

Sa seconde mission était également à bord d'Atlantis mais la caractéristique importante de cette mission est sa nature collaboratrice. En effet, sa mission de neuf jours fait partie du programme de collaboration entre l'URSS et les États-Unis. Clervoy a encore une grande responsabilité, il est responsable du module Spacehab qui abrite quatre tonnes de matériel scientifiques.

Son dernier vol de sept jours a pour but de réparer le télescope spacial Hubble. Cette mission est extrêmement délicate. Les commandes sont ainsi confiées à l'astronaute français expérimenté Jean-Francois Clervoy.

Jean-Jacques Favier

Jean-Jacques Favier n'est pas le premier français dans l'espace en revanche il est le premier scientifique français parti dans l'espace. Favier est un ingénieur et docteur en métallurgie physique de formation ayant collaboré avec le CNES et la NASA. Le astronaute-physicien a été fasciné par l'exploration spatiale dès ses 12 ans lors de l'envol de Youri Gagarine en 1961 mais c'est en juin 1996 que sa vie prend un tournant assez incroyable : il part en mission dans la navette américaine Columbia à 47 ans.

Les recherches et les expériences effectuées par Jean-Jacques Favier lors de cette mission ont été fondamentales pour comprendre le fonctionnement du corps humain pendant les longues périodes en apesanteur qui seront entreprise par les astronautes dans le futur à l'ISS qui sera lancée en novembre 1998.

Claudie (André-Deshays) Haigneré

D'après les données de la NASA de 2020 des 566 humains envoyés dans l'espace seulement 65 sont des femmes c'est-à-dire 11.5%. Claudie (André-Deshays) Haigneré, la première astronaute française à 39 ans fait partie de ces 65 femmes. Comme Jean-Jacques Favier, Claudie Haigneré est docteur en neuroscience de formation mais a décidé de se spécialiser dans la médecine spatiale. La tradition évoquée par M. Daniel Sacotte continue et après s'être entrainée en temps que doublure pour Jean-Pierre Haigneré en 1993, trois ans plus tard en 1996 Claudie Haigneré décolle dans la capsule Soyuz. La mission scientifique française Cassiopée dure deux semaines au cours desquelles l'astronaute-scientifique française réalise des expériences sur les effets de la microgravité sur le corps humain. Claudie Haigneré, première astronaute française, entre à nouveau dans l'histoire en 2001 lorsqu'elle devient la première européenne à visiter l'ISS.

La NASA prévoit d'envoyer la première femme sur la Lune d'ici 2024. Cependant, il semble que les femmes astronautes n’ont jamais figuré parmi les priorités de la NASA. En effet, les combinaisons comme une grande partie de l'équipement nécessaire à un vol dans l'espace, ont été conçues en 1978 et n'ont pas été mises à jour depuis, elles ont été fabriquées à une époque où la plupart des astronautes étaient des hommes. Sur une note plus gaie et porteuse d'espoir pour l'égalité hommes-femmes, l'agence spatiale semble désormais désireuse de réparer les torts du passé.

Léopold Eyharts

Le début de la carrière de Léopold Eyharts n'a pas été sans obstacles. En effet, en 1997 il se prépare pour son premier vol après avoir été une doublure pour le vol de 1996 mais malheureusement le vol est annulé. Une collision en la station Mir et un cargo de ravitaillement est la cause de ce délai, mais seulement un ans plus tard Eyharts embarque pour son premier vol pour la mission Pégase.

Un fait important sur le parcours d'Eyharts est qu'après son retour de sa dernière mission dans l'espace en 2008 aucun français ne partira pour l'espace pour un long moment. Ce hiatus de l'exploration spatiale française durera 8 ans.

Philippe Perrin

Philippe Perrin a été recruté par le CNES en même temps que Léopold Eyharts en 1989. Bien que Perrin n'ait effectué qu'un seul voyage dans l'espace, il a pourtant fait trois sorties extravéhiculaires (19 heures et 31 minutes au total) lors de sa mission à bord de la navette américaine Endeavour en juin 2002, un exploit sachant que le record précédent par un astronaute français était d'une seule sortie.

Deux ans après son vol dans l'espace, Philippe Perrin retourna chez Airbus en temps que pilote d'essai et est devenu un partisan acharné de la protection de l'environnement.

Thomas Pesquet

Thomas Pesquet est un nom qui a fait les grands titres récemment. Le porte-étendard de la nouvelle génération d'astronautes, Pesquet arrive dans un moment de l'histoire où la communication entre les astronautes dans l'espace et la Terre est la plus claire. Via tweets, YouTube ou photographies ils sont désormais en mesure de communiquer avec la Terre quotidiennement.

☁☁ au-dessus des Etats-Unis et des Bahamas avant que l’obscurité enveloppe la 🌎. Avec 25 images/sec, ces 2 minutes de vidéos correspondent plutôt à une vingtaine de minutes de survol en temps réel : l’ISS est rapide (28 000 km/h !), mais pas tant que ça 😉 #MissionAlpha pic.twitter.com/JvQ8n0Yb36 — Thomas Pesquet (@Thom_astro) May 31, 2021

L'astronaute français est de retour à l'ISS après un premier voyage de six mois en 2016 en tant que premier français dans l'espace depuis 2008. Thomas Pesquet décolle à bord de la capsule Crew Dragon le 23 avril 2021 accompagné des astronautes de la NASA Megan McArthur et Shane Kimbrough, ainsi que l'astronaute de l'Agence aérospatiale japonaise (JAXA) Akihiko Hoshide. Pendant son voyage, l'astronaute a du pain sur la planche avec 232 expériences à réaliser : “Le but d'être ici, c'est la recherche” rappelle-t-il. La capsule Crew Dragon restera en orbite pendant au moins 210 jours, ce qui est une exigence de la NASA. Ainsi, Pesquet et ses compagnons reviendront de leur mission au plus tôt le 31 octobre.

Remerciements : [ESA/NASA]

