L’exposition “Beyond Monet” Est La Plus Grande Expérience Immersive Au Canada

Partout dans le monde, des expositions d’art immersives offrent une nouvelle façon pour les gens de profiter d'œuvres célèbres. Le dernier de ces spectacles rend hommage au père de l’impressionnisme, Claude Monet, dans une expérience inédite de son travail. Installée au Metro Toronto Convention Centre, Beyond Monet s’étend sur environ 4,600 mètres carrés, ce qui en fait la “plus grande expérience immersive au Canada”.

Chaque salle capture une facette différente de la vie créatrice du peintre. La Garden Gallery, par exemple, se concentre sur les “émotions et perspectives de Monet.” De même, la Infinity Room de forme ovale est couverte du sol au plafond avec les peintures aux couleurs vives de l’artiste, tandis qu’une partition musicale originale complète l’expérience de visionnement. “Vous avez vraiment l’impression de faire partie du monde lumineux et coloré de Claude Monet plutôt que d’être un spectateur”, déclare Justin Paquin, coproducteur et directeur du divertissement en direct au Paquin Entertainment Group..

Plus de 400 tableaux de l’œuvre de Monet y sont exposés. Parmi eux, certains de ses chefs-d’œuvre les plus aimés, comme la série des Nymphéas, Impression, soleil levant et Les Coquelicots. “En combinant la technologie avec des pièces qui ont été conçues à la perfection, Beyond Monet redéfinit ce que signifie l’art pour le public”, déclare Gilles Paquin, producteur et PDG de Paquin Entertainment Group. “Elle a permis d’élever les œuvres à un niveau supérieur, ce qui nous a permis de nouer de nouvelles relations avec des chefs-d’œuvre remarquables qui n’étaient tout simplement pas possibles au cours des années précédentes.”

Beyond Monet sera au Metro Toronto Convention Centre du 12 août au 3 octobre 2021. Vous pouvez acheter des billets en ligne. L’exposition exige que des masques soient portés à l’intérieur du lieu. De plus, tous les billets sont chronométrés pour limiter la capacité et permettre la distanciation sociale.

