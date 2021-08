Des Sculptures D’Éléphants Grandeur Nature Envahissent Londres Pour Un Projet De Conservation Mondial

Les éléphants sont les plus grands mammifères terrestres existants sur Terre; et par conséquent, ils ont besoin de vastes étendues de terres, abondantes en nourriture et en eau, pour survivre. Au fur et à mesure que les populations humaines ont augmenté dans le monde, les populations d'éléphants ont considérablement diminué en raison de la perte rapide de leur habitat et des conflits entre les hommes et les éléphants. Dans le but d'attirer l'attention sur le sort de l'animal, Elephant Family et The Real Elephant Collective se sont associés pour lancer CoExistence, une installation d'art environnemental de 100 sculptures d'éléphants lantana grandeur nature qui font leur chemin à travers le monde.

Les éléphants CoExistence ont commencé leur long voyage en Inde, où ils ont été fabriqués à la main par des communautés autochtones dans les jungles du Tamil Nadu. Ils ont émigré à Londres début mai; et au 14 juin, un total de huit troupeaux distincts étaient exposés au public, répartis dans les parcs royaux de Londres et Berkeley Square. L'objectif de l'exposition est de mettre en lumière les effets de l'invasion humaine et de l'appropriation des espaces sauvages. Bien que les sculptures d'éléphants soient destinées à être admirées, elles véhiculent également un message qui encourage les gens à changer notre façon de vivre en coexistant avec la faune et la nature qui nous entourent.

« CoExistence est un appel à changer le paradigme mondial de la conservation », déclare le Dr Tarsh Thekaekara. « De la sauvegarde de la nature dans des poches lointaines à la bonne vie avec la nature qui nous entoure. Valoriser le lien humain avec la nature et célébrer toutes les formes de vie qui nous entourent en partageant l'espace. Encourager les gens à se rappeler qu'ils sont de et pour la nature. Nous avons la capacité de guérir, de grandir, de prospérer et de soutenir en symbiose avec la nature, comme le font les autres espèces. »

Les fonds collectés par la campagne CoExistence seront remis à des organisations locales dans toute l'Inde qui travaillent pour permettre aux personnes et à la faune de coexister en paix. Certaines de leurs initiatives incluent la promotion des connaissances autochtones et des valeurs de tolérance envers la faune, la création de solutions technologiques pour assurer la sécurité des animaux et des personnes dans les espaces partagés, l'atténuation des effets des routes et des voies ferrées pour garantir que la faune peut traverser en toute sécurité, et de nombreuses autres mesures importantes. .

En plus des sculptures, une collection d'œuvres d'art originales de l'artiste primé George Butler mettant en évidence le thème de la coexistence pacifique entre l'homme et la faune était également exposée à Sladmore Contemporary pendant l'exposition. « La coexistence est la confirmation d'un moment où la société a réalisé qu'elle devait en faire plus », a déclaré Butler à My Modern Met. « Et la prise de conscience qu'il s'agit d'un problème plus grand que nous, plus grand que les individus et même plus grand que la race humaine, pour le rôle isolé et souvent solitaire d'un illustrateur, c'est un grand soulagement de savoir que ces sentiments sont partagés ! »

Des tirages en édition limitée et des souvenirs affichant les illustrations de Butler sont également disponibles à la vente. Si vous souhaitez soutenir davantage la campagne, visitez le site Web de CoExistence pour savoir comment vous pouvez faire un don, faire du bénévolat ou acheter une sculpture d'éléphant.

En plus des sculptures, des œuvres d'art originales de l'artiste primé George Butler étaient également exposées pendant l'exposition, et des tirages en édition limitée sont disponibles sur le site Web de CoExistence.

