Le Colisée de Rome se Refait Une Beauté, Avec un Nouveau Sol Durable

L’un des sites les plus prisés en Italie est sur le point de recevoir un élément high-tech. Le Colisée, qui remonte au Ier siècle de notre ère et qui servait à divertir les foules avec des jeux de gladiateurs et des chasses aux animaux, est l’une des attractions touristiques les plus populaires au monde. Il voit des millions de visiteurs par an, mais jusqu’à présent, ces visiteurs ont toujours vu l’amphithéâtre sans son plancher. Le gouvernement italien a décidé de changer cela en chargeant une entreprise d’ingénierie d’en installer un.

Depuis le XIXe siècle, l’étage central du Colisée de Rome a presque complètement disparu. Cela a permis aux archéologues de dévoiler les tunnels et les couloirs souterrains qui existent sous le niveau du sol. Mais depuis 2014, le ministère italien de la Culture a décidé d'installer un nouveau sol afin que le site soit à nouveau “complet.” Sept ans plus tard, après un appel à projets, ils ont attribué le chantier à la firme Ingegneria de Milan. Avec leurs partenaires, ils envisagent de créer un plancher léger, amovible et durable pour l’ancien monument.

“C’est un pas en avant pour la reconstruction de l’arène”, a déclaré le ministre italien de la Culture, Dario Franceschini. “Ce projet ambitieux contribuera à préserver et à protéger l’archéologie tout en revenant à l’aspect original du Colisée et en lui redonnant son caractère.”

Ingegneria a promis que le projet serait terminé d’ici 2023 et a reçu 18,5 millions d’euros pour concrétiser son idée. Le sol sera fait de bois Accoya, un choix durable qui doit être récolté de manière à augmenter sa durabilité. Une partie du sol sera construite sur un mécanisme rotatif qui peut déplacer les lamelles afin que la lumière puisse entrer dans le niveau souterrain, ou hypogée, si nécessaire.

Naturellement, la conservation est aussi une grande priorité. À cette fin, un système de ventilation de pointe régulera la température et l’humidité dans l’hypogée. Le système sera si puissant que l’air frais pourra être pompé dans tout l’espace en seulement 30 minutes. Fait important, le sol aidera à protéger le niveau souterrain de la pluie. Actuellement, il y a souvent des inondations qui interrompent les visites dans ces zones et compromettent leur état.

Cette bonne nouvelle survient alors que le Colisée, qui a attiré 7,9 millions de touristes en 2019, rouvre à capacité limitée après une longue fermeture en raison de la COVID-19.

Le Colisée de Rome fait peau neuve grâce à un nouveau plancher durable, installé pour couvrir les niveaux souterrains.

Le projet de 18,5 millions d'euros rendra au Colisée l'apparence qu'il avait au XIXe siècle.

Remerciements : [Reuters]

