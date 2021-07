Cet Artiste Utilise des Silhouettes en Carton Pour Créer des Selfies Surréalistes Au Coucher du Soleil

Regarder le coucher de soleil vous aide à ralentir et à apprécier les petits moments de la vie. Mais pour l’écrivain et producteur de télévision Emmy John Marshall, c'est également l'occasion de laisser libre cours à son imagination. Alors qu'il vivait dans une petite cabane sur l’île de Frye dans le Maine, il a trouvé l'inspiration pour commencer un nouveau projet créatif. Il s’est mis au défi de créer une silhouette découpée qui incorpore le ciel coloré tous les jours pendant 30 jours, avant de décider de continuer son rituel quotidien. Aujourd’hui, la série de Marshall, intitulée Sunset Selfies, comprend des centaines de silhouettes qui ont chacune une histoire à raconter, mettant en vedette l’artiste lui-même comme personnage principal.

Marshall utilise des outils simples pour découper chaque silhouette dans du carton. « En tant qu’écrivain et cinéaste, j’aime m’éloigner de l’ordinateur chaque jour et faire quelque chose avec mes mains », révèle-t-il. « Je prends donc un gros morceau de carton, je dessine quelque chose, je le découpe rapidement avec des ciseaux, puis je pose avec au coucher du soleil. » Lorsqu'il prépare chaque image, Marshall parvient toujours à intégrer sa propre silhouette dans la scène.

L’artiste astucieux crée ses propres mondes, où il semble jouer et interagir avec ses personnages silhouette de la façon la plus charmante – et souvent hilarante qui soit. Chaque image a sa propre narration fantasmatique et Marshall qualifie sa pratique de « magie du carton ». Il écrit même des légendes sous chacune des images pour révéler les histoires qu'elles cachent.

Découvrez les dernières silhouettes de Marshall ci-dessous et suivez-le sur Instagram pour en découvrir davantage.

L’artiste John Marshall utilise le coucher de soleil comme toile de fond pour créer des silhouettes fantaisistes à partir de carton.

Sa série de photos, Sunset Selfies, met en scène l’artiste lui-même en interaction avec ses personnages en carton faits à la main.

