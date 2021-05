Le Design de ce Théâtre en Chine est Inspiré de la Grande Mosquée d’Oman

Les propriétaires du Linxia Grand Theater en Chine souhaitaient que leur nouveau bâtiment incarne les designs du Moyen-Orient, comme ceux de la Grande Mosquée du sultan Qabus à Oman. DUTS Design, la forme choisie pour le projet, avait pour contrainte créative d'utiliser ce chef-d'œuvre d'architecture comme inspiration, et d'étirer le style sur un bâtiment massif.

Ce théâtre est une nouvelle addition à la ligne d'horizon emblématique de la ville. Il célèbre l'architecture du Moyen-Orient, tout en se fondant dans le paysage. L'un des plus grands défis pour DUTS Design a été l'échelle du projet, bien différente de celle de la mosquée. Le théâtre mesure 45 mètres de haut et couvre une superficie de 16,258 mètres carrés. En plus de cela, les mosquées sont des lieux de culte et de prière, tandis que le théâtre requiert plus de transparence pour partager les évènements qui s'y déroulent.

Un autre question que les designers ont dû se poser est comment inclure les motif détaillés de la mosquée à cette échelle. Pour s’adapter aux exigences d’un bâtiment public sans éléments de béton massifs et trop peu d’ouvertures pour la lumière naturelle, les concepteurs ont créé une épaisse couche extérieure qui recouvre le dessus du dôme et se dilate pour révéler de grandes zones de vitrage plus près du sol.

A l'intérieur, le Linxia Grand Theater comprend un espace d'exposition principal, qui peut accueillir plus de 1,000 visiteurs. Bien que design soit inspiré de l'architecture du Moyen-Orient, l'intérieur se définit par l'esthétique chinoise, avec une scène de la forme d'une lettre chinoise : “品.”

Faites défiler pour voir davantage d'images de ce théâtre impressionnant inspiré de l'architecture et du design du Moyen-Orient.

Le Linxia Grand Theater par DUTS Design est inspiré de la Grande Mosquée d'Oman.

Ce lieu incroyable se trouve en Chine, mais tire son inspiration de l'architecture du Moyen-Orient.

Toutes les images via DUTS Design et Qingshan Wu.

