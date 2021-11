Une Magnifique Photo De Méduses Remporte le prix European Wildlife Photography de 2021

Après six ans, le photographe espagnol Angel Fitor a enfin pu obtenir la photographie de méduses qu’il avait imaginée à Mar Menor, en Espagne. Sa patience n’a pas seulement été récompensée par cette superbe photo, mais aussi par une victoire au concours European Wildlife Photographer of the Year de 2021. Il a rivalisé avec plus de 1000 photographes de 36 pays pour décrocher la première place.

Bien qu’il semble qu’il y ait onze méduses sur la photo, Fitor en a photographié seulement deux en réalité, en suivant leurs mouvements avec de multiples flashs. Bien que la photo soit belle, elle contient également un message important. Elle a été prise en 2014 avant la destruction de l’écosystème de la lagune. Le photographe attribue le lent déclin de la vie aquatique à la mauvaise planification agricole et la construction excessive du secteur touristique. Le photographe décrit la photo comme une “ode au patrimoine naturel unique que le lagon Mar Menor était autrefois.”

“À travers l’illusion d’un essaim de méduses, [la photo] évoque des associations avec une tendance que l’on peut observer partout dans les mers fortement surexploitées. Les écosystèmes marins qui ne sont plus intacts et le réchauffement des mers résultant du changement climatique favorisent l’augmentation des espèces individuelles”, déclare Beate Jessel, présidente de l’Agence fédérale pour la conservation de la nature.

D’autres images gagnantes du concours montrent des aspects uniques du monde naturel. Cela comprend des rencontres sous-marines intéressantes entre différentes espèces et une volée d’oiseaux venant se percher en Norvège. Les jeunes photographes ont également une place importante dans le concours, avec des images d’oiseaux remportant les catégories “15 à 17 ans” et “moins de 14 ans”.

Avec plus de 19000 images inscrites au concours de cette année, les juges avaient du pain sur la planche. Comme toujours, le concours est parrainé par la Société allemande des photographes de la nature. Les photos gagnantes vont maintenant se lancer dans une exposition itinérante autour de l’Allemagne et d’autres parties de l’Europe. Si vous ne pouvez pas vous déplacer pour voir l’exposition, ou simplement pour parcourir les photos à la maison, il existe un catalogue imprimé des gagnants de cette année disponible à l’achat.

Découvrez d’autres images du concours European Wildlife Photographer of the Year 2021.

European Wildlife Photographer of the Year : Site Web

My Modern Met a obtenu l’autorisation de partager les photos de la Société allemande des photographes de la nature.