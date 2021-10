Découvrez Les Superbes Clichés Présélectionnés Des Wildlife Photographer of the Year Awards 2021

Le Musée d’Histoire Naturelle de Londres présente la 57e édition des Wildlife Photographer of the Year, les meilleurs clichés de photographie animalière au monde. Plus de 50 000 photos ont été inscrites au concours de cette année par des photographes professionnels et amateurs du monde entier. Bien que les gagnants ne soient annoncés qu'en octobre, le concours a publié une sélection d'images attribuées une Haute Distinction en attendant.

Avec des candidatures provenant de 95 pays différents, les photographies présélectionnées représentent un bel échantillon de la communauté de la photographie animalière. D'un lynx ibérique regardant calmement l'appareil photo à un renard volant orphelin bercé par un gardien, ces photographies sont un magnifique regard sur la nature à travers le monde.

Les diverses catégories telles que la Faune urbaine, le Comportement et les Portraits d'animaux permettent aux photographes de raconter différentes histoires sur la faune qui compose notre monde. Certains noms familiers figurent sur la liste, comme le célèbre photographe Audun Rikardsen, tandis que les jeunes photographes affichent des performances tout à fait respectables. Gagana Mendis Wickramasinghe, dix ans, du Sri Lanka, a été recommandé pour sa photo extraordinaire d'une famille de perruches prise depuis son balcon pendant le confinement.

Les lauréats des prix des Wildlife Photographer of the Year awards 2021 seront annoncés lors d'une cérémonie virtuelle le 12 octobre. Peu de temps après, le concours de l'année prochaine sera ouvert aux candidatures jusqu'en décembre. En attendant, découvrez plus d'images dont ont été remises une Haute Distinction de cette année.

