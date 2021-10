Les Talentueux Gagnants Des Drone Photo Awards 2021 Célèbrent Le Monde Vu D’en Haut

Produit par les Siena Awards, les Drone Photo Awards 2021 célèbrent le meilleur de la photographie internationale de drones. Cette année, une photo capturant des milliers d'oies venant se percher dans le cercle polaire arctique a été nommée grande gagnante. Le photographe Terje Kolaas a patiemment attendu le long de leur trajectoire de vol et a pu admirer cette scène incroyable avec son drone. Pour ses efforts, il remportera 500 000 € d'équipement photo en plus d'autres prix.

Cette année, des dizaines de milliers d'images ont été soumises par des photographes de 102 pays. En plus du premier prix, neuf lauréats de catégories ont également été annoncés. Les catégories représentent une vaste gamme de thèmes, du sport et de la faune aux personnes et au mariage. Le photographe australien Phil De Glanville a remporté la première place dans la catégorie Sport avec son incroyable image du surfeur Ollie Henry. Alors qu'Henry apprivoise une énorme vague, un arc-en-ciel apparait pour rendre le moment encore plus magique.

Le photographe de mariage italien Matteo Original a également saisi l'occasion avec son cliché gagnant Verso l'Infinito Insieme a Te. Le titre, qui se traduit par “Vers l'infini avec toi”, fait référence aux nuages époustouflants qu'Original a repérés à l'horizon. En plaçant le couple sur une longue promenade s'étirant vers les nuages, il a pu créer une belle métaphore visuelle de leur amour.

Toutes les photographies gagnantes seront présentées dans l'exposition Above Us Only Sky à Sienne, en Italie. L'exposition se déroulera du 23 octobre au 5 décembre 2021 dans le cadre du Siena Awards Festival.

Découvrez d'autres images gagnantes des Drone Photo Awards 2021.

