Des Scientifiques Réveillent un Micro-Organisme de 24000 Ans Trouvé dans le Pergélisol Sibérien

De Han Solo dans Star Wars à ceux qui paient une cryogénisation au prix fort, le rêve de ressusciter des spécimens congelés et conservés est un rêve de longue date. La science moderne en a fait une réalité pour ces organismes unicellulaires congelés. Une publication récente de Current Biology étend ce succès à des microorganismes plus complexes et multicellulaires comme le rotifère. Un rotifère conservé dans le pergélisol sibérien depuis 24,000 ans a été “réveillé” par des scientifiques russes au Laboratoire de Cryologie des Sols de Pushchino, en Russie.

Les rotifères sont des microbes aquatiques qui vivent dans des habitats d’eau douce et des sols humides. Le spécimen réanimé par l’équipe a été prélevé sur le pergélisol sibérien. Bien qu’il soit en danger de fondre, le pergélisol fournit un environnement continuellement gelé préservant les spécimens depuis des milliers d’années. Les spécimens congelés sont dans un état de “métabolisme presque complètement arrêté.” Le rotifère est resté en dormance pendant 24 000 ans, depuis le Pléistocène tardif, selon la datation au carbone de la couche de glace dans laquelle il a été découvert.

Une fois en laboratoire, l’équipe a réanimé le rotifère et a même réussi à encourager sa reproduction par un processus asexué appelé parthénogénèse. Après ce succès, l’équipe a ensuite été confrontée à la question des capacités de conservation du rotifère. 144 spécimens de rotifères non apparentés ont été congelés pendant une semaine, puis ressuscités. Les spécimens modernes semblaient pouvoir revivre aussi bien que leur pendant préhistorique. L’espèce semble pouvoir geler en évitant la formation de cristaux, qui nuisent aux structures cellulaires.

Mais alors, quand la science pourra-t-elle ramener à la vie un chien, un chat ou même un être humain ? Pas si vite. Il y a beaucoup d'obstacles (et de questions éthiques) entourant la réanimation de créatures plus complexes grâce à la cryogénisation. Cependant, la science continue d’en apprendre davantage sur le procédé sur des organismes moins complexes.

