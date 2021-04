L'Orient-Express porte un héritage de mystère, d'aventure, et d'intrigue, établi à travers des références dans la littérature, le cinéma et la musique. Aujourd'hui synonyme du “Crime de l'Orient-Express” d'Agatha Christie et des scènes avec James Bond dans Bons baisers de Russie, le service ferroviaire de longue distance a été créé en 1883 par la Compagnie Internationale des Wagons-Lits (CIWL), et son itinéraire d'origine partait de Paris, Gare de l'Est pour arriver à Giurgiu, en Roumanie en passant par Munich et Vienne. Depuis, les itinéraires et les équipements de l'Orient-Express ont beaucoup changé.

Le photographe Andre Joosse d'Urbex nl est tombé sur un train abandonné en Belgique durant l'une de ses explorations urbaines, et a réussi à capturer les carcasses rouillées et les wagons à l'allure sinistres. D'après Joosse “Le train a été placé sur ce site par la compagnie ferroviaire nationale de Belgique; le plan était de le protéger en vue de l'exposer dans un musée ferroviaire. La ville ayant prévu de construire un parking sur ce site, le train doit maintenant être déplacé. Mais plus on attend, plus il s'abîme.”

Les carcasses du train sont connues dans la région sous le nom d' “Orient-Express”, et les somptueux wagons aux décorations en bois sculpté ont sans aucun doute constitué jadis une expérience de voyage hors du commun. Comme le révèle le photographe, l'Orient-Express représentait le confort et le luxe à une époque où les conditions de voyage étaient encore rudimentaires et incertaines. Bien que le train ait été localisé dans une gare de triage quelque part en Belgique, sa provenance exacte est inconnue.

Si l'idée d'un voyage dans l'Orient-Express résonne avec votre sens de la grandeur, le nom et l’héritage du train perdurent sous le nom de Venise-Simplon Orient Express, une entreprise privée de la société de loisirs Belmond qui offre aux clients la chance de “monter à bord et de vivre des voyages vraiment élégants, teintés de romantisme intemporel.”

