Une Mosaïque Perdue De l’Empereur Caligula Était Utilisée Comme Table Basse

Dans la série “la vie est parfois plus étrange que la fiction”, une mosaïque ancienne perdue depuis longtemps a été découverte dans un appartement de Manhattan, où elle était utilisée comme une table basse. C’est une histoire remarquable qui a ramené l’ancienne mosaïque romaine — créée pour le navire de l’empereur Caligula — dans son pays d’origine. Sans une série de coïncidences, elle serait restée chez la marchande d’art Helen Fioratti, qui n’avait aucune idée de ses incroyables origines.

Fioratti raconte qu’elle et son mari ont acheté la mosaïque à une famille italienne noble dans les années 1960. Ils l’ont ensuite montée sur un support, transformant l’artefact en table basse. Et la mosaïque a rempli cette fonction jusqu’à il y a peu de temps. Ce n’est qu’en 2013, lorsqu’Helen et un ami ont assisté à la signature du livre du professeur Dario del Bufalo, que le destin est intervenu.

Del Bufalo est un expert en sculpture de pierre et faisait la promotion de son livre Porphyry. En signant des copies, il a vu un homme et une femme feuilleter le livre. Quand ils sont arrivés à une page présentant la photo d’une mosaïque romaine qui avait disparu pendant la Seconde Guerre mondiale, l’homme s’est exclamé “Helen, regarde, c’est ta mosaïque !” Del Bufalo a raconté toute l’histoire à Anderson Cooper sur 60 Minutes, expliquant comment cette rencontre fortuite a abouti à la restitution de ce précieux artefact.

La mosaïque est d’autant plus importante qu’elle appartenait à Caligula. Cet empereur controversé de Rome a eu un court règne qui s’est terminé par son assassinat. Caractérisé par certains comme “fou”, il a été largement effacé de l’histoire après sa mort. Mais en 1930, deux grands navires ont été découverts au fond du lac Nemi, juste à l’extérieur de Rome. Ce sont des bateaux de plaisance construits par Caligula, avec le plus grand bateau agissant comme un palais flottant. Les vestiges de ces navires se trouvent dans le musée qui abrite la mosaïque, qui était en fait une piste de danse.

Fioratti, qui a remis la table aux autorités italiennes à leur demande, est peut-être maintenant sans sa table basse, mais elle a certainement une histoire incroyable à raconter. Heureusement pour elle, Del Bufalo a offert de faire produire une réplique, afin qu’elle puisse continuer à profiter de la pièce dans sa maison.

Découvrez comment la mosaïque de Caligula s'est retrouvée à servir de table basse dans un appartement de Manhattan.

Remerciements : [Smithsonian Mag]

Articles Similaires :

Une Mosaïque Romaine en Parfait État Découverte Sous un Vignoble en Italie

Une Mosaïque Géométrique Datant d’il y a 1600 ans Découverte en Israël

Le Colisée de Rome se Refait Une Beauté, Avec un Nouveau Sol Durable