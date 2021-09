Nous avons tous entendu parler des Sept Merveilles du Monde, mais que sont-elles exactement et d'où viennent-elles ? Pour revenir aux origines de la liste originale des “incontournables”, nous devons revenir à la Grèce antique. Appelée themata – “choses à voir” en grec – la liste est issue de guides touristiques. Cette liste a commencé à être compilée pendant la période hellénistique du pays et a été finalisée pendant la Renaissance italienne, devenant connue sous le nom de Sept Merveilles du Monde Antique, également appelées les Sept Merveilles.

Et oui, les gens voyageaient aussi dans la Grèce antique. Cela ne devrait pas surprendre, étant donné l'expansion de l'empire grec dans des zones qui lui ont permis de se mêler aux cultures égyptienne, persane et babylonienne. La liste que nous connaissons maintenant sous le nom des sept merveilles du monde antique n'est pas venue d'un seul écrivain, mais est la compilation de plusieurs listes différentes au fil du temps.

Par exemple, en 225 avant notre ère, le mathématicien Philon de Byzance a écrit un livre intitulé The Seven Sights of the World. Avant cela, l'historien Diodorus Siculus a également écrit sa liste de sites à ne pas manquer, et en cours de route, de nombreux écrivains y ont contribué. Le célèbre historien Hérodote a écrit ses themata dès le Ve siècle avant notre ère et, finalement, les écrivains ont semblé se mettre d’accord sur un ensemble de monuments.

Les sept merveilles comprennent les grandes pyramides de Gizeh, les jardins suspendus de Babylone, le temple d'Artémis, la statue chryséléphantine de Zeus, le mausolée d'Halicarnasse, le colosse de Rhodes et le phare d'Alexandrie. Bien qu'un seul de ces monuments ait survécu aux temps modernes, il existe suffisamment de documents et d'illustrations historiques pour nous permettre de mieux comprendre les autres.

Quelles sont les sept merveilles du monde antique ? Découvrez la liste complète ci-dessous.

La Grande Pyramide de Gizeh (2584 – 2561 avant notre ère à nos jours)

La seule merveille antique ayant survécu à l’épreuve du temps, la Grande Pyramide de Gizeh reste un exemple incroyable de l'architecture égyptienne. Représentation visuelle de la sophistication des anciens Égyptiens, c'était la plus haute structure artificielle du monde pendant 3 800 ans. La plus ancienne des sept merveilles, les égyptologues pensent qu'il n'a fallu que 10 à 20 ans pour la construire. La construction de la tombe s'est terminée vers 2560 avant notre ère avec 2,3 millions de blocs de pierre utilisés dans sa construction.

Faite de calcaire, de mortier et de granite, la pyramide mesurait à l'origine 145 mètres de haut. Cependant, une quantité substantielle de l'enveloppe de calcaire a été perdue au fil du temps, de sorte que la structure mesure maintenant environ 140 mètres de haut.

Les Jardins suspendus de Babylone (vers 600 avant notre ère jusqu'après le 1er siècle de notre ère)

L'existence des jardins suspendus de Babylone n'est toujours pas claire pour les historiens, tout comme leur emplacement supposé, mais ils restent néanmoins l'une des sept merveilles du monde antique. Selon les descriptions, le site comprenait une série ascendante de jardins à plusieurs niveaux qui débordaient de vie végétale.

Ces jardins suspendus extravagants ont inspiré des artistes pendant des siècles, chacun d'eux ne peut qu'imaginer les plantes et les vignes éparpillées sur différents niveaux. Dit avoir été situé dans l'ancienne Babylone – l'Irak actuel – la légende raconte que les jardins ont été construits par le roi Nebucadnetsar II, qui a régné entre 605 avant notre ère et 562 avant notre ère. Les jardins, qui étaient répartis sur des terrasses jusqu'à 20 mètres au-dessus du sol, ont été créés pour l'épouse du roi, la reine Amyitis, a qui manquait de la verdure de son pays d’origine dans l'empire médian (désormais l'Iran).

La Statue chryséléphantine de Zeus à Olympie (466 – 435 avant notre ère au Ve – VIe siècles de notre ère)

Créée par

, un sculpteur magistral qui a dirigé la construction du Parthénon, la

à Olympie était prisée pour sa beauté époustouflante. La sculpture de 10 mètres de haut a été créée vers 435 avant notre ère et se trouvait à l'intérieur du temple de Zeus. Le monument achevé célébrait le roi des dieux grecs et le mont Olympe avec une utilisation somptueuse d'or et d'ivoire dans la sculpture, et un trône en bois de cèdre peint orné de pierres précieuses, d'or, d'ivoire et d'ébène. Il a été dit que dans une main, Zeus portait une statue de la déesse de la victoire, Nike. Dans l'autre paume, il saisit un sceptre en or orné d'un aigle au sommet.

Aucune copie n'a jamais été faite en marbre ou en bronze et la sculpture a ensuite été démantelée au Ve ou VIe siècle de notre ère lorsque la religion païenne a été interdite par l'ancien empire romain. Certains historiens rapportent qu'elle a été simplement détruite, tandis que d'autres écrivent qu'elle a été transportée à Constantinople et brûlée dans un incendie.

Le Temple d'Artémis à Éphèse (vers 550 avant notre ère à 356 avant notre ère et 323 à 262 après J.-C.)

Ce temple grec, situé dans l'actuelle Turquie, a été reconstruit trois fois avant que sa forme définitive ne fasse partie de la liste des merveilles du monde. Dédiée à

– la déesse grecque de la chasse, des animaux et de l'accouchement – car elle était fortement vénérée et son somptueux temple le montre certainement.

Les parties les plus ornées du temple ont été construites entre 550 avant notre ère et 350 avant notre ère et ont été peintes par les artistes les plus célèbres de l'époque. Dans sa forme finale, le temple mesurait 140 mètres de long et contenait plus de 125 colonnes. Presque complètement détruit en 262 de notre ère par les Goths, on ne sait pas s'il a peut-être été entièrement reconstruit. Aujourd'hui, il n’en reste que des ruines fouillées au XIXe siècle, aujourd'hui exposées au British Museum de Londres.

Le Mausolée d'Halicarnasse (351 avant notre ère au XIIe – XVe siècles de notre ère)

D'une durée de vie plus longue que certains autres monuments de la liste, le mausolée d'Halicarnasse a duré jusqu'à ce qu'une série de tremblements de terre fasse tomber le bâtiment entre le XIIe et le XVe siècle de notre ère. Aujourd'hui, il est en ruines à Bodrum, en Turquie.

Un grand et majestueux tombeau, il a été construit pour le souverain de la région de la Carie de l'Empire, Mausole, et sa sœur-épouse Artemisia II. Bien que Mausole n'ait pas vécu jusqu'à l'achèvement du bâtiment, le monument est devenu si célèbre pour sa conception opulente que le nom du souverain est devenu l'éponyme de tombes élaborées – mausolée.

Les archives indiquent que l'intérieur du mausolée était aussi élaboré que son extérieur semblable à un temple. Des statues de dieux et de déesses, des reliefs de batailles mythologiques et une pléthore de marbre auraient décoré l'intérieur. Bien qu'il ait survécu à la conquête d'Alexandre le Grand en 334 avant notre ère et à d'autres invasions, il a finalement été détruit par des catastrophes naturelles.

Des statues du mausolée ont été découvertes par des archéologues britanniques au XIXe siècle et transportées au British Museum où elles résident encore aujourd'hui.

Le Colosse de Rhodes (292 – 280 AEC à 226 EC)

Vers 280 avant notre ère, le sculpteur grec Chares de Lindos a achevé son magnum opus et la sixième merveille du monde, le colosse de Rhodes. Il a été conçu pour célébrer la défense réussie de l'île contre un siège d'un an du roi macédonien. Selon les archives, Chares a utilisé une combinaison de poutres et de cadres en fer avec de grandes quantités de bronze et de fer pour créer la statue. Il a été modelé sur le dieu grec du soleil, Hélios, et il mesurait environ 32 mètres de haut, ce qui correspond à peu près à la même hauteur que la Statue de la Liberté.

La position de la statue est encore spéculée parmi les historiens. Alors que certains textes décrivent la statue comme se tenant sur une plate-forme surplombant le port, d'autres illustrations historiques représentent le Colosse avec un pied de chaque côté de l'embouchure du port.

Après moins de 60 ans, la statue a été détruite par un tremblement de terre en 226 avant notre ère et n'a jamais été reconstruite.

Le Phare d'Alexandrie (vers 280 AEC à 1303 – 1480 CE)

La dernière des sept merveilles à être construite était le phare d'Alexandrie. Construit pendant la période ptolémaïque d'Égypte, il a été érigé sur l'île de Pharos près du delta du Nil et en face de la ville d'Alexandrie. Les archéologues pensent que le bâtiment mesurait au moins 100 mètres de haut, ce qui en ferait la plus haute structure artificielle pendant plusieurs siècles après sa construction. Finalement, entre 1303 et 1480 CE, le phare a été détruit par des tremblements de terre et n'a jamais été reconstruit.

Figure centrale dans le guidage des navires dans et hors du port animé, le monument peut même être vu sur des pièces de monnaie anciennes. Des vestiges du bâtiment submergé ont été découverts dans le vieux port d'Alexandrie par des archéologues marins en 1968 et à nouveau en 1994.

Les Sept merveilles du monde naturel

En 1997, CNN et Seven Natural Wonders ont créé les Sept merveilles du monde naturel pour célébrer la beauté de Mère Nature. Couvrant les sept continents, la liste rassemble à la fois des attractions bien connues ainsi que des joyaux cachés du monde naturel.

Le Mont Everest

La plus haute montagne du monde au-dessus du niveau de la mer, le mont Everest culmine à 8848 mètres. Situé dans l'Himalaya, le pic emblématique est le rêve de tout amateur de sensations fortes. Tenzing Norgay et Edmund Hillary ont été les premiers à faire l'ascension en 1953, après trois décennies de tentatives infructueuses par d'autres. Anecdote, le point culminant du mont Everest est également la frontière internationale entre le Tibet et le Népal.

La Grande barrière de corail

Malheureusement, cette merveille naturelle n’est pas en bon point. (Dans un effort pour la préserver, le gouvernement australien a promis 397 millions de dollars pour sauver la Grande Barrière de Corail.) Comprenant des milliers de récifs individuels répartis sur 2500 kilomètres, la Grande Barrière de Corail peut être vue depuis l'espace. L'ampleur de la vie marine est étonnante, le récif abritant de nombreuses espèces rares et menacées. Malheureusement, le blanchissement des coraux dû à la hausse de la température de l'eau a tué une grande partie du récif, ce que les écologistes espèrent pouvoir combattre.

Les Chutes Victoria

Également connues sous le nom de “La fumée qui gronde”, les chutes Victoria sont situées à la frontière entre la Zambie et le Zimbabwe, le long du fleuve Zambèze. Elles ont été nommées par l'explorateur écossais David Livingstone lors de son voyage en Afrique en 1855 en l'honneur de la reine Victoria d'Angleterre. Son nom indigène, Mosi-oa-Tunya, continue également d'être utilisé et bien que les chutes ne soient pas les plus hautes ou les plus larges du monde, elles sont considérées comme les plus grandes. Avec une largeur de 1708 kilomètres et une hauteur de 105 mètres.

Le Grand Canyon

L'Amérique du Nord est représentée sur la liste par le Grand Canyon de l'Arizona, un canyon de 445 kilomètres de long creusé par le fleuve Colorado. Véritable représentation de la puissance de la nature, le canyon mesure jusqu'à 29 kilomètres de large. Bien qu'il ne s'agisse pas du canyon le plus profond du monde, cette merveille vieille de 17 millions d'années est connue pour sa taille et ses couleurs éblouissantes.

Les Aurores boréales

Les aurores boréales sont un spectacle de lumière naturelle éblouissant qui attire les voyageurs, les photographes et les amoureux de la nature dans les régions polaires depuis des siècles. Un favori des photographes de nature et de paysage, il n'est pas étonnant que nous présentions souvent de belles photographies des aurores boréales en Islande, en Norvège et dans d'autres régions du monde.

Parícutin

Parícutin n'est peut-être pas un nom aussi familier que certaines des autres merveilles de la liste, mais il n'en est pas moins méritant. Ce volcan cinder cone est situé à 321 kilomètres à l'ouest de Mexico, dans l'État mexicain du Michoacán. Ce qui rend Parícutin particulièrement remarquable, c'est que les scientifiques ont pu observer l'ensemble de son cycle de vie, une première. Au cours des années 1940, une fissure s'est développée dans un champ de maïs, le volcan atteignant une hauteur de 423 mètres, puis est entré en éruption pendant 19 années.

Baie de Guanabara

Le port époustouflant de Rio de Janeiro s'étend sur 30 kilomètres juste à l'est de la ville. La baie de Guanabara a été découverte par des explorateurs portugais le 1er janvier 1502. Certains historiens rapportent que la ville de Rio de Janeiro tire son nom du port, qui s'appelait à l'origine Ria de Janeiro (January Sound). Plus de 100 îles sont dispersées autour de la baie, mais son écosystème diversifié a été endommagé en raison de la déforestation, de la pollution et de l'urbanisation. La vie marine comprend une population de Botos, un dauphin rare considéré comme un dauphin primitif.

Quelles sont les Sept nouvelles merveilles du monde ?

En 2000, une campagne a été lancée pour rechercher les sept nouvelles merveilles du monde. Une organisation suisse appelée la Fondation New7Wonders a mené la charge, demandant au public de voter pour ses sites préférés. La Grande Pyramide ayant été élue merveille honorifique, sept nouveaux sites ont été dévoilés en 2007. Des dizaines de millions de personnes ont voté pour une gamme de sites qui touchent tous les coins du globe.

Le Taj Mahal

La Grande Muraille de Chine

Le Colisée

Macchu Picchu

Petra

Chichen Itza

Christ Rédempteur

