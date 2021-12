Apprenez-En Plus Sur La Vallée Des Rois, Le Lieu De Sépulture Des Pharaons Égyptiens Antiques

Une grande partie de ce que nous savons sur la civilisation égyptienne antique se rapporte à leurs incroyables préparatifs pour l'au-delà. Des sandales funéraires dorées aux somptueux sarcophages, les vestiges de leur savoir-faire se trouvent dans les musées du monde entier. Cependant, pour apprécier pleinement l'effet de ces sépultures opulentes, il faut voir la tombe d'origine. La collection la plus célèbre et la plus élaborée de tombes royales s'appelle la Vallée des Rois.

Située à l'extérieur de Louxor, cette nécropole contient plus de 60 tombes appartenant à des pharaons et à des nobles du Nouvel Empire, l'une des périodes les plus prospères de l'histoire de l'Égypte ancienne. Parmi les découvertes faites, il y a les chambres de Toutankhamon, Seti I et Ramsès II. Il a même une contrepartie pour les épouses et les proches des pharaons appelée la Vallée des Reines.

Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur l'histoire de la Vallée des Rois.

Qu'est-ce que la Vallée des Rois ?

La Vallée des Rois est une nécropole royale près de Thèbes (Louxor actuelle) où sont enterrés les pharaons et la noblesse du Nouvel Empire (1539 – 1075 avant notre ère). Elle possède 63 tombes taillées dans la roche connues qui sont réparties dans deux vallées appelées Vallée Est et Vallée Ouest. Le site a été rendu célèbre par la découverte de la tombe du roi Toutankhamon en 1922 et est resté un site archéologique clé pour les égyptologues.

L'Histoire de la Vallée des Rois

Après la réunification de l'Égypte, l'ancienne civilisation est entrée dans le Nouvel Empire (environ 1550 avant notre ère à environ 1077 avant notre ère). Ce fut une période de richesse et de prospérité incroyables. C'est à cette époque que les pharaons recherchaient des tombeaux encore plus élaborés qui démontreraient leur influence. Cela a conduit les premiers pharaons à construire les premières tombes de la Vallée des Rois.

C'est là, derrière les collines thébaines, que les pharaons pouvaient créer des structures complexes remplies de richesses pour l'au-delà. L'emplacement particulièrement éloigné du site était probablement un facteur clé, car il permettait de protéger plus facilement la zone contre les voleurs.

Dans les temps anciens, son nom officiel était La grande et majestueuse nécropole des millions d'années du pharaon, Vie, Force, Santé, à l'ouest de Thèbes, ou Ta-sekhet-ma'at (“Le Grand Champ”).

Architecture

Les 63 tombes connues sur le site sont toutes des tombes taillées dans la roche, ce qui est un type d'architecture qui est directement créé en une formation rocheuse naturelle. Chacune d'elles varie considérablement en taille et en complexité. Certaines tombes contiennent plus de 120 chambres tandis que d'autres n'en hébergent qu'une.

Bien que les tombes les plus anciennes aient tendance à présenter un ‘axe courbé’ (dans lequel les couloirs tournent à 90 degrés au moins une fois), les tombes plus récentes des 19e et 20e dynasties ont un design beaucoup plus droit.

Décoration d'intérieur

Bien que la Vallée des Rois ait été pillée par des pilleurs de tombes il y a des centaines d'années – et a donc retiré une majorité d'objets précieux du site – la décoration intérieure démontre toujours le pouvoir et l'influence des pharaons.

La plupart des chambres funéraires sont décorées de scènes de différents textes religieux anciens, tels que le Livre des Portes, le Livre des Cavernes et le Livre de la Terre. Le but de cet art était d'aider la personne dans son voyage vers l'au-delà.

Les Tombes de la Vallée de l'Est

La Vallée de l'Est est l'endroit où se trouvent la majorité des tombes de la Vallée des Rois.

Les Fils de Ramsès II

La plus grande tombe du site appartient aux fils de Ramsès II (1303 – 1213 avant notre ère). Bien qu'elle ne soit que partiellement fouillé, on pense qu'au moins quatre des 52 fils estimés du pharaon ont été enterrés à cet endroit. En 2006, elle compte 200 couloirs et chambres, ce qui en fait la structure la plus complexe de la région. Cependant, comme la plupart des tombes, elle a également été dépouillée de la plupart de sa décoration funéraire.

Toutankhamon

Bien que la tombe de Toutankhamon soit de loin la plus célèbre, elle est en fait de petite taille. Les égyptologues spéculent qu'en raison de la mort prématurée du jeune roi à environ 18 ou 19 ans, son corps a très probablement été déplacé vers un endroit imprévu. Quoi qu'il en soit, la tombe reste l'une des découvertes les plus importantes de l'égyptologie en raison de la vaste collection d'artefacts découverts à l'intérieur.

Les Tombes de la Vallée de l'Ouest

Il n'y a que quatre tombes connues dans la vallée de l'Ouest, elle est donc beaucoup moins visitée par les touristes.

Amenhotep III

Le tombeau d'Amenhotep III abritait non seulement le pharaon, mais comportait également deux chambres funéraires subsidiaires pour ses femmes, ce qui le rend plutôt inhabituel par rapport aux autres.

La Vallée des Reines

Près de la Vallée des Rois se trouve un lieu de sépulture pour les épouses du pharaon appelé la Vallée des Reines. Comme son homologue masculin, cette nécropole est composée de tombes taillées dans la roche, au nombre de plus de 100. La plus connue d'entre elles est la tombe de la reine Néfertari, épouse de Ramsès II.

Articles Similaires :

Les Anciens Égyptiens Portaient Des Sandales Funéraires Dorées Avec Des Embouts Pour Orteils Assortis

Un Tombeau de 4,000 ans Parfaitement Préservé Découvert à Saqqarah en Egypte

Des Archéologues Découvrent Accidentellement 250 Tombes Taillées Dans la Roche en Egypte