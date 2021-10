La Fleur de Lys : Quelle Est L’origine Du Symbole De La Royauté Française ?

La fleur de Lys, également connue sous la forme “fleur de lis”, est un motif particulièrement reconnaissable. Son utilisation dans l'art en France à travers les siècles lui a offert une place importante dans l'expression de la culture royale d'autrefois. Si vous êtes un visiteur régulier des châteaux de France, vous aurez probablement observé le symbole de la royauté française représenté de couleur dorée sur un fond bleu. Bien que le motif de la fleur de Lys soit familier, son histoire fascinante reste un mystère pour beaucoup.

Quelle est la fleur dont le motif est inspiré ? Quelle est son histoire avec la royauté française ? Comment distinguer la légende de la réalité à propos de l'origine de son apparition en temps que symbole royal ? Poursuivez votre lecture pour découvrir les réponses à toutes ces questions que vous vous posez sur l'emblématique fleur de Lys et plus encore.

La Fleur de Lys Dans La Nature

La première surprise que le symbole de la fleur de Lys nous réserve se trouve dans son nom. En effet, le motif “fleur de Lys” n'est pas inspiré par son homonyme le Lys (Lilium). Le Lys une grande fleur, souvent parfumée, à six pétales (trois pétales et trois sépales identiques). Elle se trouve dans la nature dans une variété de couleurs vives, ou blanches, jaunes, rouges, avec parfois des motifs colorés. Cette fleur a cependant une histoire dans le contexte des symboles. En effet, elle apparaît très tôt en temps que motif décoratif sous l'Empire Romain où le Lys était le motif de choix pour orner les tombeaux juifs des catacombes. D'ailleurs, sa représentation à six pétales donna naissance à un autre symbole emblématique : l'étoile à six branches, connue sous le nom d'Étoile de David.

Le motif “fleur de Lys” est donc en réalité inspiré d'un tout autre type de fleur : l'Iris des marais (Iris jaune). L'iris des marais est souvent confondue avec le Lys dû en partie au fait qu'elle se trouve abondamment au bord de la rivière Lys au Nord de la France. On peut observer en grande facilité la resemblance esthétique du symbole royal avec l'iris des marais dans la nature dans la photo ci-dessus.

La Fleur de Lys : Symbole De La Royauté Française

Durant des siècles, la fleur de lys représente la couronne française. Le motif s'imposa ainsi sur les monuments, la monnaie, les tissus et tapisseries, les sculptures et bien plus. Que signifie ce symbole royal ?

La monarchie et le clergé était intrinsèquement lié l'un à l'autre depuis le baptême du roi Clovis (en 496), l'évènement à l'origine de la monarchie sacrée des rois de France. Ainsi, le symbole de la fleur de Lys comme les trois fleurs présentes sur le blason de la couronne française a une signification encrée dans le dogme chrétien. Les trois fleurs sont une représentation de la Sainte Trinité (le Père, le Fils et le Saint-Esprit) et aussi des vertus théologales (la foi, l’espérance et la charité). Le symbole évoque donc le “droit divin” du monarque, tenant sa couronne de Dieu et agissant en temps que “empereur en son royaume”.

La fleur de Lys et l'histoire de la royauté française sont étroitement liées, ainsi l'hypothèse que le motif a été adopté en temps que symbole royal dès l'émergence de la monarchie française est populaire. Comme le dit la légende, le lys baptismal (comme symbole de pureté pour commémorer sa conversion et du droit divinement approuvé du roi de) a été utilisé dans le couronnement du roi Clovis I (466-511), depuis lors, il a été adopté comme symbole royal. Cependant, dans ce cas, l'utilisation du lys était purement religieuse car sa couleur blanche était associée à la pureté et la Vierge Marie (comme indiqué précédemment, l'utilisation du lys dans les contextes religieux remonte à l'époque romaine).

La première apparition du motif royal en temps que qu'emblème à part entière, comme d'autres nations avaient choisi l’aigle ou le lion, se trouve sur le sceptre de Charles-le-Chauve (823-877), petit-fils de Charlemagne.

Au XIIe siècle, Louis VI et Louis VII ont commencé à utiliser l'emblème, sur des sceptres par exemple, reliant ainsi leur domination à ce symbole de sainteté et de droit divin. Louis VII ordonna l'utilisation de vêtements fleurdelisés lors du couronnement de son fils Philippe en 1179. A partir du règne de Louis VII, la fleur de lys apparaît en temps que symbole spécifique de la royauté française. Également, on peut remarquer que ce terme est phonétiquement très similaire à “Flor de Loys“(Fleur du Roi Louis).

Son Influence Sur l'Histoire Des Nations

Anecdote : Pendant la Révolution française, le drapeau français traditionnel (fleur de lys sur fond blanc) a été remplacé par le drapeau tricolore de la France d'aujourd'hui. La fleur de lys fut temporairement restaurée sur le drapeau français en 1814, mais remplacée une fois de plus après la révolution contre Charles X de France en 1830. Après la fin du Second Empire français, un drapeau aurait apparemment influencé le cours de l'histoire ! Henri, comte de Chambord, se voit offrir le trône comme roi de France, mais il insiste qu'il acceptera seulement si la France renonce au drapeau tricolore et réinstaure le drapeau blanc décoré de fleur de Lys. Sa requête est rejetée et la France devient une république.

Anecdote : La fleur de Lys reste ancrée dans les esprits en temps que symbole français de nos jours mais, depuis 1948, le drapeau du Québec est azur orné d'une croix blanche cantonnée de quatre fleurs de lys de la même couleur. Il est également connu sur le nom de Le Fleurdelisé, un terme français employé pour qualifier quelque chose qui est orné ou décoré de fleurs de lys.

