Une Étude Confirme Que Les Vikings Étaient En Amérique Du Nord Il y a Exactement 1 000 Ans, Bien Avant Colomb

Le long de la côte nord de Terre-Neuve, le Canada s'étend sur plusieurs monticules herbeux dont l'apparence modeste contredit leur importance historique. Connus sous le nom de L'Anse aux Meadows, les monticules sont ce qui reste d'une ancienne colonie nordique. Les archéologues savent depuis longtemps que les Vikings du Groenland (un peuple nordique) ont traversé l'océan pour trouver le nord du Canada. Bien qu'il soit clairement antérieur au voyage de Colomb, la date exacte de la colonie n'était pas claire. Une étude récente publiée dans Nature fournit maintenant une date exacte : les Vikings étaient actifs à Terre-Neuve en 1021 de notre ère, il y a exactement 1 000 ans.

Des preuves de structures en bois fabriquées par les colons scandinaves subsistent à L'Anse aux Meadows, aujourd'hui un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Bien que la datation au carbone soit souvent utilisée pour évaluer l'âge du bois et d'autres vestiges biologiques trouvés par les archéologues, cette méthode est plus utile pour les artefacts très anciens car elle détermine une plage de temps plutôt qu'une année exacte de création. Une équipe d'archéologues et de scientifiques dirigée par Michael Dee de l'Université de Groningue aux Pays-Bas a décidé d'utiliser une nouvelle approche sur les restes de bois.

L'équipe a rassemblé plusieurs petits morceaux de bois qui montraient des traces d'outils en métal. Alors que Terre-Neuve avait une population autochtone avant, pendant et après la présence des Vikings, les outils en métal n'étaient utilisés que par les Vikings. Des échantillons ont été prélevés sur ces copeaux de bois et étudiés pour les niveaux de radiocarbone. L'équipe cherchait des preuves d'un événement historique important – une tempête solaire ou un événement de rayons cosmiques qui s'est produit en 993. Les arbres absorbent le carbone et le piègent dans leurs anneaux, de sorte que la tempête solaire laisse sa marque sous la forme d'un pic soudain de radiocarbone.

L'équipe a d'abord identifié l'événement dans les échantillons, puis a compté les cernes restants pour évaluer l'âge de l'arbre lorsqu'il a été abattu. Chaque échantillon a produit le même résultat : le bois a été coupé en 1021. Cela signifie que les Vikings étaient présents dans la colonie il y a exactement un millénaire. Dee a déclaré à Gizmodo : “Ils étaient probablement là-bas à la recherche de bois et d'autres ressources à rapporter au Groenland… Il y avait peut-être 100 Scandinaves sur le site. Nous savons d'après certains restes de plantes trouvés sur le site qu'ils se sont également aventurés plus loin au sud des Amériques, mais nous ne savons pas exactement où. De la quantité de déchets laissés et parce qu'aucune sépulture nordique n'a été trouvée, la plupart des archéologues pensent qu'ils étaient à L'Anse aux Meadows pendant assez peu de temps.”

Les informations sur la présence viking en Amérique du Nord proviennent également de sagas. Les récits racontent le premier voyage mené par le légendaire Leif Erikson, qui a poussé le voyage précédent de son père au Groenland encore plus à l'ouest. Les explorateurs nordiques ont appelé ces terres Vinland, ce qui signifie “terre du vin”. Ce fait suggère qu'ils ont peut-être exploré des climats plus chauds plus au sud. Les explorateurs semblaient n'avoir aucune envie de rester très longtemps. L'Anse aux Meadows semble n'avoir été occupée que depuis trois à 13 ans. La région était elle-même déjà occupée par les peuples autochtones d'Amérique du Nord. Aucun Européen n'a “découvert” l'Amérique, mais les voyageurs vikings étaient probablement les premiers Européens à connaître le continent.

Une nouvelle étude portant sur les cernes des arbres a révélé que les Vikings vivaient à Terre-Neuve, au Canada, il y a exactement 1 000 ans.

Le bois de L'Anse aux Meadows indique des activités nordiques sur le site en 1021 de notre ère.

Remerciements : [Gizmodo]

Articles Similaires :

Les Squelettes De Deux Amoureux Enlacés Datant De 1500 Ans Découverts Dans Un Cimetière Chinois

Cette Tablette Babylonienne De 3700 Ans Est Le Plus Ancien Exemple De Géométrie Appliquée

Une Luxueuse Villa de la Rome Antique Découverte Sous un Site de Construction en Angleterre