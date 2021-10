L’intelligence Artificielle Colore Des Séquences Vidéo Rares De La Seconde Guerre Mondiale À Londres

Beaucoup de gens aiment regarder des films du milieu du XXe siècle pour avoir un aperçu d’une existence passée. Cependant, ces films vous montrent rarement ce que la vie était vraiment comme pour les gens ordinaires. Le monteur néerlandais Ricks Filmrestoration (Rick88888888 sur YouTube) est en train de changer cela avec des images vidéo restaurées, colorisées et améliorées de la ville de Londres déchirée par la guerre pendant la Seconde Guerre mondiale.

L’expérience de près de 20 minutes parcourt la ville, capturant des monuments emblématiques qui ont été frappés par des bombes ainsi que des scènes nostalgiques de gens ordinaires vaquant à leurs occupations quotidiennes. Ces images anciennes et rares proviennent d’un film inconnu sur Londres, intitulé Heart of the City.

“Le film montre des scènes remarquables de dégâts causés par des bombes, des gros plan du largage de ballons de barrage, des positions de canons anti-aériens, la circulation à Trafalgar Square, Piccadilly Circus, des parades militaires devant le palais de Buckingham, de belles scènes de la Tamise pendant la journée et au crépuscule, la gare de Waterloo, et bien plus encore”, précise Rick dans la description.

Rick a utilisé la technologie de l’Intelligence Artificielle pour réaliser la vidéo ci-dessous. Les scènes ont été stabilisées, la vitesse corrigée et la couleur améliorée pour donner vie à l’histoire. Regardez la vidéo complète ci-dessous, et abonnez-vous à la chaîne YouTube de Rick888888 pour plus de vidéos historiques.

Un monteur vidéo connu sous le nom de Ricks Filmrestoration a utilisé la technologie de l’IA pour restaurer et colorer des séquences vidéo de la ville de Londres déchirée par la Seconde Guerre mondiale.

Rick88888888 : YouTube

Remerciements : [Laughing Squid]

Toutes les images via Rick88888888.

Articles Similaires :

Cet Artiste Utilise L’intelligence Artificielle Pour Reconstituer Des Portraits Réalistes De Figures Historiques

Le Chef-d’œuvre de Rembrandt « The Night Watch » Est de Nouveau Complet Grâce à l’IA Qui A Restauré ses Bords Perdus

Cet Artiste Utilise L’intelligence Artificielle Pour Reconstituer Des Portraits Réalistes De Figures Historiques