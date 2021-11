El arte de la caricatura: la fascinante historia de los dibujos exagerados

Si alguna vez ha estado de vacaciones con su familia, es probable que se haya encontrado con caricaturistas en la calle junto a playas, ferias o lugares turísticos. Los caricaturistas actuales son conocidos por hacer retratos cómicos y exagerados de sus sujetos. Sin embargo, quizá te sorprenda saber que este estilo de arte ridículo fue una vez una forma de arte muy apreciada que se originó en el siglo XVI.

¿Sabías que Leonardo Da Vinci dibujaba caricaturas? Durante el Renacimiento europeo, se esperaba que los artistas de éxito plasmaran sus temas de la forma más realista posible; sin embargo, muchos creativos guardaban un espacio en sus cuadernos de bocetos para el arte de la caricatura. A Da Vinci le fascinaba la forma humana y las rarezas de los rostros humanos. Su serie de “cabezas grotescas” de la década de 1490 pretendía burlarse de sus sujetos representándolos como versiones extremas de sí mismos. En poco tiempo, el estilo de dibujo caricaturesco se hizo popular en todo el mundo y se convirtió en una forma de ridiculizar a personajes públicos y políticos. Sigue leyendo para descubrir la historia del arte de la caricatura y conoce a algunos de los más famosos caricaturistas del siglo XX.

¿Qué es una caricatura?

La palabra caricatura viene de las palabras italianas carico y caricare, que significan “cargar” o “exagerar”. La caricatura es el arte de plasmar la apariencia de alguien, a través de un método distinto del puro retrato representativo, y normalmente con un elemento de humor. El objetivo del artista es resaltar los rasgos específicos que hacen única a una persona.

La historia de las caricaturas

Durante cientos de años, los artistas se esforzaron por crear obras de arte que fueran representativas y que estuvieran llenas de detalles realistas. Sin embargo, algunos de los primeros artistas conocidos en desviarse de ese ideal fueron los hermanos italianos Annibale y Agostino Carracci: durante la década de 1590, ambos dibujaban bocetos de retratos exagerados por diversión. Se burlaban de las teorías que les enseñaban en la Academia Carracci de Bolonia, e incluso dejaron descripciones en sus cuadernos de bocetos que lo confirman. La caricatura siguió siendo en su mayor parte una forma de arte italiana durante los siguientes cien años, pero la tendencia empezó a imponerse en otras partes de Europa en el siglo XIX.

En la Francia del siglo XIX, Charles Philipon, propietario de la revista La Caricature, empezó a dibujar al rey Luis Felipe con una cara en forma de pera. Esto resultaba ofensivo para el rey, ya que partía de un juego de palabras sexual en francés. El motivo se convirtió en el símbolo universal del régimen del rey, lo que acabó animando al público a ver a Luis Felipe bajo una luz satírica. A raíz de las caricaturas de Philipon, se aprobó una ley francesa contra la libertad de prensa que llevó a la prohibición de la caricatura política. Honore Daumier fue otro caricaturista francés que ilustró para La Caricature. También fue famoso por sus caricaturas políticas cortantes que criticaban al rey Luis Felipe, y su arte le llevó incluso a pasar seis meses en la cárcel.

En Estados Unidos, Thomas Nast fue el caricaturista político más influyente de mediados y finales del siglo XIX. Con sus caricaturas, ayudó a derribar la red del político William “Boss” Tweed y la corrupta maquinaria política de Tammany Hall en Nueva York. El artista también es responsable de la alegre imagen de Santa Claus que conocemos hoy en día.

Durante la Revolución Industrial, la invención del ferrocarril hizo que los periódicos y las revistas se distribuyeran ampliamente y que más gente estuviera expuesta al arte de la caricatura. Después de la Primera Guerra Mundial, el género empezó a rivalizar con las fotografías en los periódicos de todo el país. El siglo XX vio un boom de caricaturistas; ellos demostraron que las caricaturas no sólo podían ser divertidas, sino también actuar como comentarios visuales sobre la sociedad y la política.

Caricaturistas famosos del siglo XX

Sir Max Beerbohm

El artista británico Sir Max Beerbohm creó dibujos protagonizados principalmente por personalidades políticas, literarias y teatrales de finales de la época victoriana y eduardiana. Sus caricaturas se realizaban normalmente a pluma o lápiz con sutiles lavados de acuarela. Cientos de ilustraciones fueron publicadas en revistas populares de la época, como Vanity Fair y Strand Magazine. Fue reconocido por The Times en 1913 como “el más grande de los artistas cómicos ingleses”.

David Levine

El caricaturista estadounidense David Levine fue famoso por sus caricaturas a tinta de escritores y políticos famosos. Sus dibujos se publicaron en la revista Time, la revista Playboy y The New York Times. Además, dibujó más de 3,800 caricaturas para The New York Review of Books. A Levine le encantaba explorar los defectos humanos a través de su arte. Una vez dijo: “Amo a mi especie”.

Mort Drucker

Como caricaturista de la revista MAD durante más de cinco décadas, Mort Drucker fue famoso por sus caricaturas satíricas de estrellas de cine y actores de televisión. También colaboró con portadas e ilustraciones editoriales para la revista Time y ganó varios premios de la National Cartoonist Society.

“Después de tantos años de trabajar captando retratos satíricos, he descubierto que no se trata de los rasgos en sí, sino del espacio entre ellos”, dice Drucker. “Todos tenemos dos ojos, una nariz, una boca, pelo y mandíbula, pero todos somos diferentes. Lo que lo hace que sea así es el espacio entre ellos”.

Gerald Anthony Scarfe

El dibujante e ilustrador inglés Gerald Anthony Scarfe creó caricaturas para The New Yorker, The Sunday Times, Punch Magazine y muchas otras publicaciones. También creó gráficos para Pink Floyd, especialmente en su álbum de 1979 The Wall, y fue el diseñador de producción de la película animada de Disney, Hércules.

En 2003, Scarfe colaboró con la National Portrait Gallery y la BBC Four para hacer caricaturas de varios británicos famosos. Con su inconfundible estilo, representó a Enrique VIII, Winston Churchill, la reina Isabel I, Pete Best, Richard Branson, Adam Smith, William Blake, los Beatles, Agatha Christie y Diana, princesa de Gales. Cada ilustración destaca brillantemente los atributos heroicos (o villanescos) de cada persona.

Al Hirschfeld

Albert Hirschfeld fue un caricaturista estadounidense conocido por sus retratos en blanco y negro de celebridades y estrellas de Broadway. Utilizando una pluma de cuervo, realizaba sus dibujos en tinta negra. Sus líneas rápidas y seguras inspiraron a innumerables artistas, ilustradores y caricaturistas que vinieron después. Colaboró con The New York Times durante siete décadas, y sus caricaturas se publicaron también en The New Yorker, Collier's, The American Mercury, TV Guide, Playbill, New York Magazine y Rolling Stone. Sus singulares ilustraciones de retratos incluso llegaron a utilizarse en los carteles oficiales de las películas de Charlie Chaplin, así como en El mago de Oz (1939).

