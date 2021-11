Enfermera británica descubre una “Biblia” miniatura de oro de hace 600 años con un detector de metal

Buffy Bailey, una enfermera británica y entusiasta de los detectores de metal, alcanzó el sueño de encontrar un tesoro durante su más reciente paseo en el norte de Inglaterra. Mientras exploraba tierras de cultivo en York con su esposo, esta mujer de 48 años descubrió un pequeño artefacto dorado on forma de biblia o libro abierto. Se cree que tiene unos 600 años de antigüedad.

“Excavé 12 centímetros y solo estaba ahí; no creí que se tratara de algo especial”, contó Bailey. El pequeño objeto tiene aproximadamente un centímetro de largo, por lo que es entendible que haya sido pasado por alto por tanto tiempo. No obstante, a pesar de su tamaño, tiene unos detallados grabados de un hombre y una mujer, que se cree son que son las imágenes de san Leonardo y santa Margarita, los santos patronos del parto. En la parte superior de la pieza hay un pequeño orificio, lo que indica que el amuleto podría haberse usado como dije o cuenta de collar. Está hecho de oro de 22 o 24 quilates y pesa alrededor de 5.6 gramos. “Era tan pesado y brillante, absolutamente hermoso”, dice Bailey.

El rey Ricardo III (1452-1485) tenía tierras cerca de donde fue descubierto el objeto, lo que llevó a los historiadores a creer que el artefacto podría haber sido propiedad de una mujer de su familia. Además, el nivel de detalle de la Biblia en miniatura se ha comparado con otro colgante de oro que fue encontrado en esta zona, llamado la joya de Middleham. Algunos creen que estas dos piezas podrían haber sido hechas por el mismo artista anónimo en el siglo XV. El Museo de Yorkshire está evaluando actualmente el descubrimiento de Bailey, pero se prevé que valga al menos 100,000 libras (aproximadamente 134,150 dólares).

#NHSnurse is set to make hundreds of thousands of pounds after finding tiny gold bible believed to have belonged to relative of #RichardIII while metal-detecting on farmland near #York #BuffyBailey discovered solid gold #Bible which has now left scholars stunned, so intricate 😳 pic.twitter.com/oWbonvIoTU

