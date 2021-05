Saviez-Vous que Gustave Eiffel Avait un Appartement Privé en Haut de la Tour Eiffel ?

Surplombant le Champs de Mars à Paris depuis un peu plus de 130 ans, la Tour Eiffel est devenue une icône culturelle, emblématique de la ville lumière. Des visiteurs du monde entier font le voyage pour admirer la Dame de Fer, et gravir son sommet, à 276 mètres de hauteur. Il y a beaucoup de raisons de s'émerveiller face à sa structure imposante, sa vue imprenable et ses lumières scintillantes. On y trouve même un restaurant étoilé au deuxième étage, pour redécouvrir la gastronomie française à 125 mètres de hauteur. Tout en haut de la tour se trouve l'appartement de Gustave Eiffel, architecte à l'origine de l'édifice.

Eiffel avait inclus aux plans de la tour, ceux d'un appartement d'environ 100 mètres carrés—dont l'accès lui était personnellement réservé—au dernier étage. Situé juste sous le campanile qui ornait la tour, la majorité de l'espace disponible était occupé par les installations techniques, l'ascenseur et l'arrivée de l'escalier provenant de la plateforme ouverte au public à l'étage inférieur. Cet appartement était malgré tout suffisamment spacieux pour accueillir une cuisine, une salle de bain, un salon – même un piano. L'absence de chambre semble indiquer que Mr Eiffel n'y dormait pas. Au lieu de cela, il utilisait ses quartiers privés comme lieu de recherche scientifique, ainsi que pour recevoir ses invités les plus prestigieux, dont le célèbre inventeur américain Thomas Edison.

En contraste avec l'esthétique froide et moderne de la tour, cet appartement était décoré dans un style bourgeois simple mais confortable. On y trouve des fauteuils en velours, des meubles en bois et des papiers peints colorés. Ce penthouse étant l'appartement le plus haut de Paris à l'époque de sa complétion en 1889, tout Paris enviait Eiffel. D'après l'écrivain Henri Girard, qui avait publié un ouvrage dédié à la tour, certains ont même offert de l'argent à Eiffel pour pouvoir y séjourner.

“De nombreuses personnalités parisiennes étaient prêtes à payer une véritable fortune pour louer le nid douillet du constructeur. Il a reçu d'innombrables lettres lui proposant une petite fortune pour la location de son pied à terre pour la nuit.” Mais Eiffel a toujours refusé ces offres, ne laissant d'autre choix à ceux qui n'étaient pas assez chanceux pour être invités dans son humble demeure, que de la contempler de loin. “Le jour,” continue Girard, “il peut admirer les splendeurs de Paris… La nuit, dans les nuages, bercé par le chant du vent, il s'endort à la lumière éternelle des étoiles. Qui peut imaginer les rêves qui se produisent dans cette résidence paradisiaque ?”

L'Appartement de la Tour Eiffel Aujourd'hui

Heureusement, de nos jours l'appartement convoité n'est plus aussi strictement isolé. Bien que vous ne puissiez pas y entrer, l’appartement d’Eiffel a été reconstruit historiquement et est ouvert au public, à travers une cloison vitrée bien sûr. À l’intérieur, vous trouverez des mannequins de cire représentant Monsieur Eiffel lui-même, sa fille Claire et leur invité Thomas Edison. Avec les autres attractions au sommet de la Tour Eiffel, la résidence privée du célèbre ingénieur civil est une raison de plus de vouloir visiter cette structure de renommée mondiale.

