Cet Artiste Crée De Superbes Portraits En Mosaïque Inspirés De Motifs Colorés De La Culture Africaine

Le designer visuel grec Charis Tsevis est bien connu pour ses mosaïques numériques complexes. Habituellement sous la forme de portraits, ses œuvres d'art en mosaïque présentent un large éventail de sujets allant des personnages de télévision et des musiciens populaires aux présidents américains et aux athlètes internationaux. Tsevis trouve l'inspiration pour ses pièces dans presque tout, en prenant des éléments frappants d'une vaste gamme d'images visuelles et en les combinant dans des portraits thématiques. L'une de ses dernières séries, intitulée African Bricks, s'inspire de ses visites sur le continent africain et de son étude de ses nombreuses cultures.

Il vient de présenter le deuxième volet de cette collection d'œuvres d'art. Ces nouvelles pièces arrivent plusieurs années après les premières mosaïques African Bricks qu'il a créées en 2016. Elles suivent le concept de la maison africaine “matchbox”, qui a frappé Tsevis pendant son séjour dans plusieurs townships africains. Comme les briques et divers matériaux utilisés pour construire les murs de ces maisons, il construit ses pièces en utilisant divers motifs, textures, tissus, papiers, broderies et tout autre matériau qu'il peut trouver pour “[refléter] la passion et la beauté de l'Afrique.”

“L'Afrique a été un coup de foudre”, a déclaré Tsevis à My Modern Met. “J'ai tellement appris sur ses cultures, mais surtout j'ai senti qu'il y avait quelque chose de si important dans cette terre. Les grands espaces, la nature, les animaux, les gens, l'histoire, les drames et les victoires… Et puis il y avait les maisons dans les townships et les quartiers informels de Soweto. Les gens utilisaient des briques et tout type de matériau qu'ils pouvaient trouver pour construire une maison, un nid, un abri. J'ai vu tant de courage et tant de créativité dans toutes ces maisons. Pour moi, ce sont des célébrations de la vie. Un puzzle incroyable, une mosaïque étonnante de symboles, de messages et de sentiments. C'était une évidence d'utiliser cette idée pour mon art personnel.”

Parmi les sujets de portrait du dernier opus de Tsevis d'African Bricks figurent l'écrivaine et poète primée Amanda Gorman et l'artiste reggae jamaïcain américain Keznamdi. Le portrait de Gorman s'intitule And still I rise, d'après un célèbre poème de Maya Angelou, et la pièce puissante capture de manière experte son regard saisissant et sa confiance tranquille. Mis à part les portraits de figures célèbres, la série dans son intégralité est visuellement époustouflante avec son utilisation de couleurs vives et son patchwork complexe de motifs. Chaque composant individuel est combiné pour former un tout composite et unifié.

Faites défiler pour voir quelques-unes des œuvres d'art incroyables de la série African Bricks de Tsevis. Pour en savoir plus sur l'artiste, vous pouvez visiter son site Web et le suivre sur Instagram.

