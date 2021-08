Les iPhone Photography Awards 2021 Capturent des Moments de Tendresse, des Merveilles Naturelles et des Architectures Uniques

Les smartphones étant de plus en plus répandus dans le monde, de plus en plus de personnes découvrent le plaisir de photographier avec leur téléphone. Pour voir tout le potentiel de ce que vous pouvez faire avec l'un des appareils Apple, ne cherchez pas plus loin que les iPhone Photography Awards (IPPAWARDS). En tant que premier et plus ancien concours de photographie sur iPhone, il admet toutes les photos qui ont été capturées sur n'importe quel iPhone ou iPad et non modifiées avec des programmes autres que les filtres et objectifs iPhone. La 14e édition des IPPAWARDS de cette année célèbre les images les plus émouvantes et les plus fascinantes d'artistes et de lieux du monde entier.

Le concours comprend le photographe iPhone de l'année ainsi que 16 autres catégories : Abstrait, Architecture, Enfants, Vie Citadine, Environnement, Paysage, Mode de Vie, Nature, Autre, Panorama, Personnes, Portrait, Série, Nature Morte, Coucher de Soleil et Voyage. Le gagnant de la première place de chaque catégorie reçoit un lingot d'or, tandis que les gagnants des deuxième et troisième places reçoivent des lingots de platine. De plus, les vainqueurs de chaque catégorie seront publiés sur la galerie en ligne IPPAWARDS et sur tout matériel IPPAWARDS publié.

Le lauréat du Grand Prix et du Photographe de l'année de cette année a été décerné au photographe hongrois Istvan Kerekes pour son œuvre intitulée Transylvanian Shepherds. Le cliché représente deux hommes vêtus de manteaux debout au milieu d'un environnement austère et hivernal en Roumanie, tandis que chacun d'eux porte un jeune agneau dans ses bras. « Le courage des hommes et la morosité de leur environnement sont un contraste émouvant avec l'espoir et l'innocence des agneaux dont ils ont la garde », dit l'IPPAWARDS à propos de l'image.

Le premier prix du photographe de l'année a été décerné à l'artiste indienne Sharan Shetty pour son image en noir et blanc, Bonding. Située dans un paysage désolé, l’image capture un moment réconfortant entre un homme et son cheval. De même, le deuxième prix est décerné à Dan Liu de Chine pour son image de collines rouge-orange intitulée A Walk on Mars. Et enfin, la troisième place du photographe de l'année a été décerné à l'artiste américain Jeff Rayner pour son portrait en noir et blanc (appelé Side-Walking on Air) d'une jeune fille sautant sur le trottoir.

Poursuivez votre lecture pour voir les autres gagnants des IPPAWARDS et apprenez-en plus sur le concours en visitant son site Web.

Les lauréats de la 14e édition des iPhone Photography Awards ont été annoncés. Voici les récipiendaires du prix Photographe de l'année.

Des gagnants ont aussi été sélectionnés pour les 16 autres catégories. Regardez les images frappantes de la première place de chacune, ci-dessous.

