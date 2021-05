Notre Dame de Paris : Une Source d’Inspiration Intemporelle des Artistes Français

La cathédrale Notre Dame de Paris est un symbole national et une muse éternelle de l'art français. Au national ou à l'international, ce chef d’œuvre de l’architecture gothique fascine et inspire les artistes de tout medium. De Victor Hugo à Edith Piaf en passant par Delacroix, les artistes français ont mis en vedette ce joyau emblématique de la France. Notre Dame de Paris fait partie des monuments les plus visités du pays, avec notamment le Louvre et la Tour Eiffel et a compté 12 millions de visiteurs en 2018. Sa construction a commencé au Moyen-Âge, au XIIIe siècle et fut achevée au XVe siècle. De l'ardeur impétueuse de la Révolution de 1789 au violent incendie du 15 avril 2019, elle a ainsi été témoin inébranlable de l'histoire riche de la France.

“Sans doute, c'est encore aujourd'hui un majestueux et sublime édifice que l'église de Notre-Dame de Paris.” – Victor Hugo

Suite à l'incendie de 2019 la flèche de la cathédrale, avec ses 93 mètres de hauteur, s'est effondrée. Cet événement tragique a suscité une immense vague d'émotion en France et dans le monde entier. Ci-dessous, voici des chef d'œuvre inspirés de l'amour que portent ces artistes français pour Notre Dame de Paris.

Jean Fouquet (v. 1425–v. 1478 ), La Main droite de Dieu protégeant les fidèles des démons (v. 1452–1460)

La fascination des artistes français pour Notre Dame de Paris ne date pas d'hier. Cette miniature par Jean Fouquet fait partie du célèbre Livre d’heures d’Étienne Chevalier, grand argentier de France de 1452 à 1474 pour Charles VII. Le format des miniatures de Jean Fouquet était révolutionnaire, c'était la première fois qu'une illustration utilisait une page entière. Cette scène religieuse offre un aperçu remarquable de la ville médiévale de Paris. Comment savons-nous qu'il s'agit de Paris? En arrière plan ce trouve la cathédrale Notre Dame, un monument contemporain pour Jean Fouquet, l'un des plus grands artistes français du XVe siècle.

Jacques-Louis David (1748-1825), Sacre de l'empereur Napoléon 1er et couronnement de l'impératrice Joséphine (1806-1807)

L'édifice Parisien fut également témoin d'événements emblématiques de l'histoire française. Exposé au musée du Louvre, à Paris, le tableau iconique Le Sacre de l’empereur Napoléon Ier par Jacques-Louis David dépeint une scène de rupture des traditions à l'époque de l'empire. Le 2 décembre 1804 l'empereur Napoléon 1er se couronne, agissant de son propre chef, à Notre Dame de Paris. Cet acte brisa alors la longue tradition du couronnement des monarchs à Reims. L'intérieur de la cathédrale au XIXe siècle est représenté avec un réalisme détaillé célébrant le talent exceptionnel de David, un peintre d'histoire acclamé. D'après la beauté de Notre Dame dépeinte par David, il est difficile d'imaginer qu'en réalité le monument était en ruine. Grâce à la fronde menée par Victor Hugo, sa restoration fut entreprise par Eugène Viollet le-Duc en 1843.

Eugène Delacroix (1798-1863), La Liberté guidant le peuple le 28 juillet (1830)

Même si les temps changent, Notre Dame de Paris reste un symbole immuable de la France et de la capitale. La Liberté guidant les révolutionnaires brandissant bravement le drapeau français, un Paris prise dans la fumée des canons et la cathédrale au loin, Delacroix a magistralement donné vie à sa représentation des “Trois Glorieuses”. Cette œuvre par Delacroix est devenue l'emblème de la République, ayant entre autre illustrée les billets de banque de cents francs de 1978 à 1995. Le choix d'avoir Notre Dame de Paris en arrière plan n'était pas une arrière pensée, “Quand Delacroix eut vu flotter sur Notre-Dame le drapeau aux trois couleurs, quand il reconnut, lui, le fanatique de l'Empire… l'étendard de I'Empire, il n'y tint plus : l'enthousiasme prit la place de la peur, et il glorifia ce peuple qui, d'abord, l'avait effrayé” d'après l'écrivain Alexandre Dumas.

William Bouguereau (1825-1905), La Bohémienne (1890)

Un clin d'œil à l'œuvre magistrale par Victor Hugo, La Bohémienne par Bouguereau dépeint en premier plan une jeune fille qui semble tout droit sortie du célèbre roman. Puis en arrière plan, nous pouvons apercevoir la cathédrale Notre Dame de Paris. La jeune gitane est assise au Quai de Tournelle. Son violon sur ses genoux, tout comme le personnage d'Esméralda elle essaie de survivre de son art dans les rues de Paris. Bouguereau, célèbre de par son chef d'œuvre La Naissance de Vénus et son thème de prédilection la forme féminine, il choisit ici comme sujet une bohémienne glorifiant ainsi le dur labeur et déplorant l'ignominie de la pauvreté.

Charles Nègre (1820-1880), Le Stryge (1853)

Avec ce cliché, Charles Nègre présente une vision plus personnelle de Notre Dame de Paris. Il photographie donc son ami Henri le-Secq, lui aussi photographe, posant aux cotés de la fameuse gargouille de Notre Dame. La gargouille dessinée par Eugène Viollet le-Duc, mentionné ci-dessus, lors de la rénovation de la cathédrale quelques années auparavant. Celle-ci ressemble à une stryge, créature fantastique, vampire portant des caractéristiques de la femme et de la chienne d'où la photo tient son titre. Charles Nègre nous partage ainsi son admiration pour la beauté architecturale de la cathédrale dont il est l'un des premiers à immortaliser grâce à la photographie.

Robert Delaunay (1885-1941), La Flèche de Notre-Dame (1909)

L'artiste Robert Delaunay a peint plusieurs monuments français au cours de sa carrière. Notamment Notre Dame de Paris, elle fut une immense source d'inspiration pour l'artiste parisien. En effet, il a produit une série de peintures mettant en vedette les monuments de la ville de Paris, principalement la Tour Eiffel et la cathédrale Notre Dame. L'œuvre géométrique et colorée est une représentation abstraite dans le style orphiste, un dérivé du mouvement cubiste du monument historique. Cependant, la flèche désormais disparue nous permet d'identifier avec facilité le sujet de Delaunay.

