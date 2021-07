Cette Vidéo en Accéléré Capture Les Mouvements Fascinants De Plus De 1000 Moutons

Si vous avez déjà vu des bergers élever des moutons, vous savez à quel point leurs capacités sont remarquables. Et tandis que le guidage de ces animaux de ferme semble impressionnant vu du sol, leurs mouvements chorégraphiés sont encore plus captivants vus d’en haut. Le photographe israélien Lior Patel a passé les sept derniers mois à capturer un troupeau de 1 000 à 1 700 moutons dans la vallée de la Paix à Yokneam. Captuée d'en haut à l’aide d’un drone volant, la séquence aérienne montre comment les animaux se déplacent à l'unisson dans le paysage rural, comme un banc de poissons ou une volée de moineaux.

Le troupeau est mené par le maraîcher Michael Morgan et l’éleveur sud-africain Keith Markov depuis 1985. Chaque année, le troupeau migre jusqu’à 7 kilomètres de son pâturage d’hiver dans la vallée à celui d’été dans la banlieue de Ramot Menashe. L’événement exigeant nécessite également l’aide des bergers Mustafa Tabash, Mahmoud Kaabiyah, Eyal Morgan et Dan Goldfinger, ainsi qu’une petite équipe de border collies.

« Les chiens de berger sont une expérience en soi et tout est dirigé par Mustafa et sa famille qui m’ont accueilli chaque visite à bras ouverts », se souvient Patel. « Le café du matin avec Mustafa et Keith vous donnera de l’énergie pour toute une journée. »

Patel a capturé les moutons avec une caméra en position fixe, permettant au spectateur de se concentrer sur le flux hypnotisant des mouvements. De la traversée des champs au croisement des routes, chaque plan accéléré représente environ quatre à sept minutes de temps réel. Le mouton apparaît comme un organisme de masse qui se forme et se déforme le long des contours du paysage. Patel explique « Le premier défi consiste à comprendre l’élasticité du troupeau pendant le déplacement, sa dispersion pendant le pâturage et la façon dont il converge en un troupeau serré vers la sortie ou le retour du pâturage et le croisement des routes et des chemins. »

Regardez la vidéo de Patel ci-dessous et rendez-vous sur son site web pour en savoir plus. Lorsqu’il ne filme pas les moutons, Patel documente habilement d’autres pratiques agricoles d’Israël.

Lior Patel : Site Web | Instagram | Facebook

Remerciements : [The Kids Should See This]

Toutes les images via Lior Patel.

