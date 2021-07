Découvrez la Structure en Bambou Conçue Pour la Green School de Bali

La Green School (« école verte ») de Bali, en Indonésie, est internationalement connue pour son excellence dans l’éducation qui se concentre sur des concepts importants comme la durabilité, la communauté et l’entrepreneuriat. L’Arche a été développé par IBUKU en partenariat avec Jörg Stamm et Atelier One comme un travail unique qui célèbre la relation innovante de cette institution avec l’environnement naturel.

IBUKU estime que le projet est une approche vraiment unique de la durabilité et de l’architecture écologique. « L’Arche de la Green School à Bali fait entrer l'architecture organique dans une nouvelle ère », explique la firme en référence à la structure légère et incroyablement haute. Le design teste les possibilités de l’architecture en bambou, créant à la fois une œuvre d’art et un impressionnant exploit d’ingénierie.

La structure est composée d’un cadre de tiges de bambou entrecroisées. Les arcs paraboliques sont reliés par des grilles anticlastiques qui relient le cadre en bambou. « Ensemble, les deux systèmes créent une structure unique et hautement efficace, capable de se plier sous la charge, ce qui permet de redistribuer le poids et d’alléger les forces localisées sur les arcs », explique Atelier One, qui a travaillé sur l’ingénierie du projet.

Les designers expliquent également que ce système agit comme une cage thoracique humaine, ce qui en fait un cas intéressant de biomimétisme en architecture. Le cadre agit comme les côtes tandis que les grilles agissent comme les couches de muscles et de peau qui maintiennent les côtes en place. Cette idée se traduit visuellement par des surfaces incroyablement minces et dynamiques capables de courbes spectaculaires.

Découvrez les détails du Projet Arc at Green School capturés par le photographe Tomasso Riva.

La firme d’architecture et de design IBUKU a collaboré avec Jörg Stamm et Atelier One pour concevoir le projet Arc at Green School à Bali.

Cette superbe structure rend hommage à la relation novatrice de l’institution avant-gardiste avec l’environnement naturel.

My Modern Met a obtenu l'autorisation d'utiliser les photos d'IBUKU et de Tomasso Riva.