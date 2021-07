Découvrez Cette Incroyable Maison en Verre Surplombant les Rizières Chinoises

Ce concept de maison contemporain, conçu par Adriano Design et aux visuels réalisés par Truetopia, offre une vue spectaculaire sur les rizières environnantes qui s'étirent à l'horizon. Appelée à juste titre House on the Rice Paddy (“la maison sur la rizière”), ce design conceptuel imagine une maison essentiellement transparente qui encadre des vues des rizières et des lagunes de Xianggong, en Chine.

Le cabinet d'architectes explique que leur projet était fortement motivé par de nouvelles avancées dans la circulation verticale, en particulier les ascenseurs. « Jusqu’à présent, la principale limite était le fait de devoir contrer l’altitude avec des escaliers, ce qui a toujours représenté une barrière importante dans l’architecture. Une nouvelle génération d’ascenseurs pourrait devenir la solution qui ouvre des possibilités semi-explorées par les architectes. »

Pour vous aider à imaginer à quoi pourrait ressembler une nouvelle génération d’ascenseurs à la maison, l’ascenseur de ce design comprend de grands panneaux laminés combinés à un revêtement en bambou. Cette combinaison sert à préserver les vues des rizières et à établir un lien avec le paysage local. Les designers espéraient également que le matériel et le site traditionnel relieraient la proposition contemporaine aux traditions et à la culture locale.

Chaque arrêt de l’ascenseur mène à une nouvelle perspective en devenir. Les volumes de verre dans la maison Rice Paddy tournoient autour du noyau vertical, et se tournent dans des directions différentes, mais ils restent unis par leur plancher-plafond vitrage. Les intérieurs sont également unis par leur palette de couleurs, avec des finitions en béton et en bambou, offrant une belle combinaison de couleurs froides et chaudes.

Découvrez des rendus visuels spectaculaires de la Maison sur la Rizière ci-dessous.

Adriano Design imagine une maison verticale qui surplombe les rizières de Chine.

My Modern Met a obtenu l'autorisation d'utiliser les photos d'Adriano Design.