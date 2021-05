Le Frank Lloyd Wright Building Conservancy Annonce une Visite Virtuelle cette Année

Le Frank Lloyd Wright Building Conservancy organise la visite virtuelle Way Out and About Wright 2021 du 14 au 16 mai 2021. Cet événement en ligne permettra aux amateurs d'architecture d'explorer six œuvres de Frank Lloyd Wright sans jamais avoir à quitter leur salon.

Outre la possibilité de “visiter” ces structures historiques de Frank Lloyd Wright, ces visites vous apporteront également une nouvelle perspective. Chacun des six bâtiments sera présenté par des personnes qui vivent, travaillent ou sont autrement connectées au bâtiment en question.

La maison Dorothy Ann et Sterling Kinney à Amarillo, au Texas, est la première maison de la visite. La propriétaire actuelle, Robin Gilliland, accueillera tous les invités virtuels en partageant son expérience à propos de la restauration minutieuse qu’elle a entreprise. La prochaine étape est la maison du révérend Jesse R. Ziegler à Frankfort, dans le Kentucky, qui est un excellent exemple du style Prairie, qui a rendu Wright célèbre.

Les visiteurs auront également un aperçu d'un projet non résidentiel de Wright. La Pilgrim Congregational Church de Redding, en Californie, sera présentée par le chef de l'église Larry Solberg. Cette présentation comprendra un regard sur un modèle 3D en plus de clichés du design actuel. La maison Sutton à McCook, Nebraska clôturera la visite de samedi. Jan et Van Korell, les propriétaires actuels de la maison Sutton, expliqueront la restauration détaillée qu'ils ont effectuée.

Karin Shavin de la maison Shavin à Chattanooga, Tennessee, présentera l'événement de dimanche avec une visite de la maison et ses souvenirs d’avoir grandi dans une maison importante dans l'histoire de l'architecture. Enfin, Archie Kinney offrira aux visiteurs une visite de la maison Margaret and Patrick Kinney conçue pour ses grands-parents à Lancaster, Wisconsin.

Vous pouvez trouver des détails et les tarifs sur la page d'accueil Way Out and About Wright 2021. Si vous ne pouvez pas vous rendre à la visite virtuelle, faites défiler pour voir quelques photos des projets incroyables offerts par le Frank Lloyd Wright Building Conservancy.

Vous avez toujours voulu explorer un bâtiment de Frank Lloyd Wright ? Assurez-vous de participer à la visite virtuelle Way Out and About Wright 2021!

Maison Dorothy Ann et Sterling Kinney

Maison Zeigler

Pilgrim Congregational Church

Maison Sutton

Maison Dorothy Ann et Sterling Kinney

Maison Margaret et Patrick Kinney

Remerciements : [Apartment Therapy]

Toutes les images via le Frank Lloyd Wright Building Conservancy.

