Antonio López: el minucioso maestro de la luz que dio forma al realismo español

¿Quién es Antonio López?

Antonio López García nació el 6 de enero de 1936 en Tomelloso, Ciudad Real, en Castilla-La Mancha. Su familia tenía una posición acomodada; sus padres eran labradores y era el mayor de cuatro hermanos, pero desde muy joven quedó claro que no continuaría con el oficio familiar. Su facilidad para el dibujo fue descubierta por su tío, Antonio López Torres, un pintor de paisajes, quien lo guió en sus primeras pinturas y lo acercó al arte con reproducciones de cuadros del siglo XIX. En 1949, su tío convenció a sus padres de que Antonio, de 13 años, debía viajar a Madrid para realizae el examen de admisión a la prestigiosa Escuela de Bellas Artes de San Fernando.

Así, Antonio López estudió pintura en la capital entre 1950 y 1955. Si bien los historiadores del arte señalan que en este periodo formó un grupo de realistas madrileños que incluía a su futura esposa, María Moreno, y otros creadores como Isabel Quintanilla, Julio y Francisco López Hernández y Amalia Avia, el pintor ha rechazado que se tratara de un grupo como tal ya que nunca decidieron serlo.

En 1955, López obtuvo una beca para viajar a Italia y ver de cerca las obras renacentistas que había estudiado por años. Este encuentro lo llevó a revalorizar la pintura española que se encontraba en las paredes del Museo del Prado, en especial la de un personaje que le ha apasionado desde entonces y que ha influenciado su obra en gran medida: Diego Velázquez.

Una obra llena de sensibilidad

Tras salir de la escuela, López tuvo sus encuentros más cercanos con el surrealismo y el cubismo, permitiéndole desarrollar el elemento narrativo de sus obras antes de encaminarse hacia al realismo que lo caracteriza. El pintor alcanzó la fama mundial en la década de 1960, después de ser sujeto de dos muestras individuales en Nueva York.

“Pinto el mundo que me rodea, mi entorno, mi gente. Puede ser la ciudad, una habitación, un rostro, una flor, una calle…. Te mueves sin una intención precisa y algo capta tu atención”, dijo López en una entrevista con el Diario de Navarra en 2018. A lo largo de su carrera, su estilo se ha destacado por su minuciosidad y lentitud; una obra puede tomarle años, si no es que décadas. Para López, “una obra nunca se acaba, sino que se llega al límite de las propias posibilidades”.

A pesar de estar cargadas de detalles, sus pinturas hiperrealistas destacan por su emotividad y no por su precisión. Esto nace del mismo proceso de pintura: al no trabajar con fotografías, puede explorar la esencia de su sujeto mientras interactúa con él y bañarlo de la singular luz que cubre cada uno de sus lienzos. Además de motivos cotidianos, sus pinturas de las calles de Madrid son otro de los grandes pilares de su obra, aunque no se considera a sí mismo un “pintor urbano”.

En 1990, el director de cine Víctor Erice encontró una pintura inacabada de un membrillo en el sótano del pintor. Determinado a capturar el singular proceso creativo de López, decidió rodar El sol del membrillo, un documental que muestra al artista mientras crea una pintura de un árbol en el patio de su casa. Tres años después, el Museo Reina Sofía montó su primera exposición antológica, que fue muy bien recibida por el público y los críticos de arte.

Legado

Las obras de Antonio López se han expuesto en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el Museo Thyssen-Bornemisza y el Centro Pompidou. Entre sus obras recientes más famosas destacan las esculturas Día y Noche (2008), basadas en el rostro de su nieta y que ahora decoran la entrada a la estación de Atocha en Madrid, y La familia de Juan Carlos I (2014), un retrato de la familia real de España que requirió 20 años de trabajo.

A pesar de su avanzada edad, López continúa trabajando–en múltiples proyectos a la vez, como lo ha hecho siempre– y disfruta de impartir talleres, lo que le permite interactuar con las nuevas generaciones que han encontrado inspiración en su obra.

“Es imposible describir a Antonio López García simplemente como un pintor en la escuela ‘realista’”, dice el Museo de Bellas Artes de Boston. “Sus pinturas magistrales de los lugares prosaicos y familiares de su mundo y de la familia y amigos que lo componen revelan una sensibilidad inusual hacia su tema. A través del estudio intransigente de sus sujetos, ha imbuido lo común de un carácter inquietante y extraordinario, que se ve en su descripción excepcional de la luz, a la vez brillante y tenue, etérea y fugaz, y palpable”.

