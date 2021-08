6 Pintores estadounidenses del fotorrealismo que recrearon detalles complejos solo con pintura

View this post on Instagram A post shared by Cmanuelart (@cmanuel_art)

Como respuesta al movimiento del expresionismo abstracto, el fotorrealismo cobró fuerza en Estados Unidos entre finales de la década de 1960 y el principio de los años 70. Tomando la fotografía como fuente de inspiración, estos pintores (quienes destacaron por su asombrosas habilidades pictóricas) recrearon imágenes con un gran nivel de detalle.

Al rechazar el idealismo y la abstracción, los fotorrealistas, pasados ​​y presentes, a menudo proyectan fotos en sus lienzos para poder reproducirlas con precisión y exactitud. Estos artistas se centran en recrear escenas y objetos creados por el hombre con superficies reflectantes y detalles arquitectónicos. Esto les permite mostrar realmente su impresionante destreza técnica.

6 Maestros estadounidenses del movimiento fotorrealista cuya obra que debes conocer.

Richard Estes

View this post on Instagram A post shared by George M. Gutiérrez (@gmg423)

El artista estadounidense Richard Estes es considerado el fundador de movimiento fotorrealista. Es mejor conocido por sus pinturas de escenas de Nueva York que presentan detalles asombrosos y superficies brillantes y reflectantes. Si bien parecen como copias directas de fotografías, las pinturas de Estes en realidad se basan en múltiples imágenes. El artista a menudo reacomodaba ciertos elementos para fortalecer sus composiciones y visualizar mejor la era de posguerra de un Nueva York cada vez más tecnológico desde la década de 1970 hasta la actualidad.

Chuck Close

View this post on Instagram A post shared by Daniel Tobin (@fiercekanga)

El pintor y fotógrafo estadounidense Chuck Close es mejor conocido por sus retratos fotorrealistas a gran escala. Centrándose principalmente en autorretratos o retratos de su familia y amigos, Close construye sus imágenes a partir de múltiples cuadrados sobre un lienzo, cada uno de los cuales representa su propia sección de la foto de referencia. Este sistema de cuadrícula permite al artista hacer una especie de estudio geográfico del rostro de su sujeto.

Los retratos cuadriculados de Close evocan el puntillismo, una técnica que hace que las imágenes se ven mejor cuando el espectador se aparta de ellas. “Descubrí que unos 150 puntos es el número mínimo de puntos para hacer reconocible a una persona específica”, dijo sobre su técnica. “Un rostro es un mapa de ruta de la vida de alguien”.

Ralph Goings

View this post on Instagram A post shared by Lauren🌹 (@creative_director___lk)

Ralph Goings fue un pintor estadounidense que capturó el estilo de vida de la clase trabajadora. Aunque comenzó su carrera artística experimentando con el expresionista abstracto, no tardó en desarrollar su conocido estilo realista. Desde autos clásicos y camionetas hasta puestos de hamburguesas y comedores, captura la vida estadounidense cotidiana con detalles precisos e hiperrealistas.

En ocasiones, sus pinturas fueron criticadas por carecer de expresión artística, pero esto solo impulsó más al artista. “Se me ocurrió que proyectar y trazar la fotografía en lugar de copiarla a mano alzada sería aún más impactante”, dijo Goings. “Copiar una fotografía literalmente se consideraba algo malo. Iba en contra de toda mi formación en la escuela de arte… algunas personas se molestaron por lo que estaba haciendo y dijeron ‘no es arte, no puede ser arte'. Eso me dio ánimos de una manera perversa, porque estaba encantado de estar haciendo algo que realmente molestaba a la gente… Me estaba divirtiendo muchísimo”.

Charles Bell

View this post on Instagram A post shared by Louis Meisel (@meiselgallery)

El artista estadounidense Charles Bell, quien trabajaba principalmente con pinturas al óleo, creó naturalezas muertas a gran escala inspiradas en juguetes y juegos de maquinitas. Recreó muñecas antiguas, juguetes mecánicos, Barbies y figuras de acción dispuestas como si estuvieran montadas bajo una dura iluminación de estudio. En otras series, Bell pintó mármoles colocados sobre superficies reflectantes frente a fondos oscuros. Usando pintura, acentuó su forma curva y patrones coloridos y arremolinados con increíbles detalles realistas.

Audrey Flack

View this post on Instagram A post shared by Whitney Museum of American Art (@whitneymuseum)

La pintora y escultora estadounidense Audrey Flack es considerada una pionera del movimiento fotorrealista. Es famosa por sus versiones contemporáneas de bodegones. Flack reúne artículos domésticos cotidianos como lápices labiales, frascos de perfume, naipes y frutas para capturar la feminidad. Flack se inspiró en la tradición Vanitas del siglo XVII, donde la naturaleza muerta se compone de objetos que se relacionan con las fugaces “vanidades” de la vida.

“Como la única mujer artista en el revolucionario movimiento fotorrealista, rompí el código no escrito de un tema aceptable”, dijo Flack. “Los fotorrealistas pintaron coches, motos y escenas de calles vacías. ‘Fresco', ‘sin emociones' y ‘banal' fueron los términos utilizados para describir el movimiento. Mi trabajo, sin embargo, fue humanista, emocional y lleno de imágenes simbólicas referenciales”.

John Baeder

View this post on Instagram A post shared by Realism Oil Paintings (@oilpaint_artworks)

El pintor estadounidense John Baeder es considerado uno de los artistas fotorrealistas de segunda generación. Se inició en el mundo publicidad, pero dejó su trabajo de oficina en 1972 para convertirse en artista de tiempo completo. Su trabajo incluye pinturas al óleo, acuarelas y fotografías y se puede encontrar en colecciones permanentes de museos de todo el mundo. Quizás sea más famoso por sus representaciones pintadas de comedores y restaurantes estadounidenses al borde de la carretera, pero son más que simples representaciones hiperrealistas. Sus obras documentan y conmemoran una época pasada.

Baeder a menudo cuenta historias de cada establecimiento que visitó. Sobre su pintura Highway Diner, dijo: “Cuando Dick Gutman y yo nos conocimos por primera vez en 1973, intercambiamos mucha charla durante la cena, y también fotos y otra parafernalia relacionada con los comensales y la gran carretera estadounidense. Tenía una foto de este restaurante. No podía soportar verlo tan pequeño y sabía que había que pintarlo. Era una forma de preservar la imagen más que el comensal. Fue en ese momento que comencé a perseguir al comensal como tema”.

Artículos relacionados:

Descubre cómo el realismo revolucionó la historia del arte

13 Movimientos artísticos revolucionarios que definieron la historia de las artes visuales

Claudio Bravo Camus: el prolífico artista que capturó la humilde belleza de los objetos cotidianos