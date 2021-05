Ce Jeu Géométrique Vous Permet de Concevoir des Œuvres Architecturales Dignes des Grands Maîtres

Le dernier projet de l'illustrateur et architecte Federico Babina, intitulé ARCHITANGRAM fonctionne comme un « alphabet d’architecture » permettant d'identifier facilement les styles d'architectes célèbres. Cette série visuelle est conçue comme un jeu créatif. En utilisant un ensemble minimal de blocs de construction, Babina est en mesure de recréer certains des bâtiments les plus emblématiques et de les communiquer facilement.

Babina a partagé 37 illustrations uniques provenant d’ARCHITANGRAM, chacune basée sur le travail d’un grand architecte. Alors que vous parcourez certaines de ses œuvres, vous pourrez reconnaître de nombreux architectes, et même certains des bâtiments qui décrivent le mieux leur travail. Chaque création est conçue à partir d’un certain nombre de formes fixes — carrés, rectangles, losanges, dômes, et plus encore.

Si vous voulez jouer à ce jeu avec des architectes non inclus dans cette liste, Babina nous a donné les règles qu’il a suivies. Tout d’abord, un carré est divisé en 23 morceaux, chaque morceau représentant une sorte de « lettre » de l’alphabet d’un architecte. Vous pouvez alors tourner et déplacer ces pièces pour créer de nouveaux diagrammes de différents bâtiments. Et c’est à peu près tout ! Vous pouvez réorganiser les formes à votre goût.

“ARCHITANGRAM explore le côté ludique de l’architecture, où les principaux ingrédients sont les mathématiques, la géométrie, la fantaisie et l’imagination”, explique Babina. “C’est une expérience ludique qui utilise le jeu pour comprendre les problèmes de modulation de l’espace en utilisant la logique et l’invention pour redécouvrir la règle de composition.” Babina décrit ce projet comme un « jeu illustré inutile » qui ne peut être ni gagné ni perdu. Il s'agit, d'après lui, “de gymnastique pure pour l’imagination.” Un exercice simple pour rester créatif et continuer à explorer de nouvelles idées.

Bien que le jeu ne soit actuellement qu’un concept, nous attendons de voir s’il prend vie sous une autre forme. Pour l’instant, les fans du concept peuvent imiter les formes imaginées par Babina avec leurs propres matériaux et les réorganiser pour créer une architecture imaginaire.

L'illustrateur et architecte Federico Babina a conçu un jeu créatif pour les amateurs d'architecture : ARCHITANGRAM.

Un carré noir est découpé en 23 formes différentes.

Les joueurs peuvent prendre ces formes et les arranger pour former des œuvres d'architecture inspirées des architectes et des styles les plus célèbres.

Toutes images via Federico Bibana.

