La Ligne de Métro Entièrement Automatisée de Chengdu Est Ouverte Au Public

Si vous préférez voyager en train sans parler à personne, la nouvelle ligne de métro de Chengdu est faite pour vous. Les stations futuristes sont complètement automatisées et conçues pour opérer sans aucun employé. L'intérieur a été dessiné J&A Designs, Sepanta Design, et SOHOVita avec des motifs géométriques entrelacés, éclairés par un système unique créé par by BPS Electrical and Mechanical. Ces éléments architecturaux épurés, associés à leur fonctionnalité automatisée font de cette ligne de métro une expérience unique.

« Notre objectif principal dans la conception des stations de métro de Chengdu était de provoquer des émotions », explique le fondateur de Sepanta Design, Reza Esmaeeli. « Certaines stations de métro dans le monde ont cet effet, mais c'est rare. Les stations de métro du centre de Moscou sont un excellent exemple de la façon de pousser la conception à un autre niveau, et d’aller au-delà des exigences fonctionnelles et réglementaires. Les stations de métro de Chengdu ne seront pas de simples points de transit. Ce seront des espaces mémorables qui offriront à leurs passagers une expression artistique et futuriste de leur propre culture. »

Les designers ont exprimé la texture de la culture locale, à l'aide de matériaux modernes et futuristes. Plus précisément, J&A Designers et Sepanta Design expliquent qu’ils ont été inspirés par la broderie traditionnelle en soie du Sichuan. Le tissage et la continuité des lignes de soie sont représentés avec les mêmes mouvements dynamiques. Ce thème commun se retrouve dans les 13 stations de métro de la ligne.

Bien que toutes les stations représentent l’avenir prometteur de Chendu, chacune d’entre elles est conçue différemment. Une distinction claire entre les stations est la couleur principale mise en évidence dans les colonnes et les panneaux muraux, ce qui signifie que les usagers réguliers reconnaîtront les stations qu’ils fréquentent. Faites défiler les images et observez les éléments architecturaux uniques qui distinguent chaque station et représentent la culture locale et un avenir progressiste.

La nouvelle ligne de métro de Chengdu comporte 13 stations entièrement automatisées.

Toutes les images via CHAPA.