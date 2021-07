Une Campagne de Crowdfunding Japonaise Sauve le Musée Studio Ghibli en Quelques Heures

Que vous soyez fan d'anime ou non, il y a de fortes chances que vous ayez entendu parler ou vu les films d'animation du Studio Ghibli. Le studio d'animation japonais est devenu un nom incontournable, au Japon et dans le monde, depuis sa création en 1985. Et si vous êtes un grand fan des films populaires du studio, vous avez probablement entendu parler du Musée Studio Ghibli qui se trouve niché à la périphérie de Tokyo à Mitaka, au Japon. Le petit musée accueille des visiteurs toute l'année, mais comme la plupart des autres musées et institutions culturelles, il a été contraint de fermer temporairement en raison de COVID-19.

Avec ses portes fermées de fin février à juillet 2020 et à nouveau de fin avril à début juin 2021, le musée Ghibli a perdu beaucoup de revenus précieux apportés par ses fidèles mécènes. Bien que la ville de Mitaka ait accordé une subvention au musée en mars, cela n'a pas suffi à financer tout l'entretien nécessaire du musée, mettant le joyau culturel bien-aimé en danger de fermeture définitive. Cependant, grâce à une campagne de crowdfunding lancée par la ville et à une vague de dons de fans dévoués, le musée pourra se maintenir à flot et accueillir à nouveau les fans de Ghibli.

Commencée vendredi dernier, la campagne a dépassé son objectif de 10 millions de yens (environ 77 500 €) en moins de 24 heures, même avec le crowdfunding ouvert uniquement aux résidents du Japon. Avec 195 jours restants jusqu'à sa clôture le 31 janvier, les efforts de collecte de fonds ont déjà permis de récolter près de 24 millions de yens (environ 186 000 €) auprès de plus de 3 000 donateurs. Le musée continuera d'accepter les dons – d’au moins 5 000 yens (40 €) – jusqu'à la fin de la période de dons. Espérons que l'argent récolté permettra au musée Ghibli de continuer à accueillir ses fans pendant de nombreuses années.

Le musée Studio Ghibli à Mitaka, au Japon, a presque été contraint de fermer définitivement ses portes en raison de COVID-19.

Cependant, grâce à une campagne de crowdfunding, plus de 170 000 euros ont été amassés jusqu'à présent pour aider à sauver le musée !

