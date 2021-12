Lo mejor de 2021: 10 increíbles instalaciones que celebran el regreso a la vida pública

Tras un año como ningún otro en la historia reciente, los artistas del mundo estaban listos para volver al trabajo mientras el planeta comenzaba a reabrir poco a poco. Si bien los problemas de justicia social y la pandemia aún inspiraron obras de arte conmovedoras, muchos artistas se aventuraron a explorar nuevos temas y territorios. El resultado son 10 instalaciones de arte que no solo son las mejores de 2021, sino que también muestran una amplia variedad de enfoques.

Ya sea que analicemos el uso que hace Refik Anadol de la inteligencia artificial o la escultura de inspiración natural de Daniel Popper, cada instalación tiene algo importante que decir. El 2021 también hizo realidad los planes de Christo y Jeanne-Claude de envolver con tela el Arco del Triunfo de París. Esta emocionante instalación, que originalmente fue planeada para 2020 pero tuvo que retrasarse por la pandemia, se convirtió en un tributo póstumo a Christo.

La pérdida y la esperanza fueron otros temas importantes en la selección de instalaciones de este año. Algunos artistas, como Motoi Yamamoto, produjeron obras influenciadas por su propio duelo personal. Otras instalaciones, como las esculturas de elefantes de tamaño natural que viajan por el mundo para el proyecto CoExistence, se centraron en la sensación global de pérdida.

Sea cuál sea su mensaje, lo que estas instalaciones artísticas tienen en común es su capacidad para generar impacto. Cada una, a su manera, envía un mensaje a los espectadores y despierta emociones de una manera innegable. Echemos un vistazo más de cerca a estas 10 instalaciones artísticas para ver qué las convierte en las mejores de 2021.

El 2021 trajo de vuelta a los artistas a museos y espacios públicos con instalaciones increíbles.

Arc de Triomphe Wrapped por Christo y Jeanne-Claude

Envolver el icónico Arco de Triunfo de París con su tela característica era un sueño de este famoso dúo artístico. Aunque debido a los retrasos, su visión se hizo realidad tiempos después que ambos habían fallecido. Seguramente sonrieron desde arriba al ver esta instalación cobrar vida.

Envuelto en tela unida por cuerdas rojas, la instalación es la culminación de más de cinco años de trabajo. Durante poco más de dos semanas, el público pudo disfrutar del resplandeciente edificio y acercarse lo suficiente para tocar la obra de arte, tal como Christo y Jeanne-Claude hubiesen querido.

In America. How Could This Happen… por Suzanne Brennan Firstenberg

Sin duda, una de las instalaciones más conmovedoras del año tuvo lugar en el National Mall de Washington, D.C. In America. How Could This Happen… fue creada por Suzanne Brennan Firstenberg para conmemorar las vidas perdidas durante la pandemia de COVID-19. En total, más de 670,000 banderas blancas cubren el área, y cada una representa a un estadounidense fallecido.

Esta instalación se convirtió rápidamente en más que una obra de arte: es un lugar donde la gente puede llorar a sus muertos y compartir su dolor. Al hacerlo, Firstenberg dio a las personas una forma de expresar emociones tras este momento crucial de la historia.

SEEINJUSTICE por Chris Carnabuci en colaboración con Confront Art

El escultor Chris Carnabuci transformó su respuesta artística al clima social de 2020 en algo más grande al colaborar con Confront Art en bustos a gran escala de George Floyd, Breonna Taylor y John Lewis. Hechos de 200 capas de madera de caoba africana en rodajas finas y recubiertos de bronce brillante, los bustos se instalaron en Union Square, en Nueva York.

Al trabajar con el hermano de Floyd, Terrance, el grupo colectivo desea unir “monumentos con un movimiento”. El plan es continuar la exhibición de estas esculturas en todo el país y luego subastarlas, y las ganancias se destinarán a una organización benéfica que representa a cada individuo.

I Hope por Chiharu Shiota

Después de un largo periodo de aislamiento, la artista japonesa Chiharu Shiota deseaba infundir esperanza en los demás. Para hacerlo, juntó 10,000 cartas de personas de todo el mundo y las ensartó con hilo color rojo escarlata. Instalados en una antigua iglesia convertida en espacio de exposición en Berlín, los hilos suspendidos crearon una delicada red para estas cartas que exploran las esperanzas de la gente para el futuro.

Si bien la instalación no pudo estar abierta al público durante todo su periodo de exposición, Shiota invitó a músicos y bailarines a crear actuaciones interactivas con la pieza, que luego se transmitieron en vivo. Esta restricción solo sirvió para mostrar la resistencia de los artistas, que están revolucionando sus campos de trabajo en una nueva era en la que el contacto físico con las multitudes a menudo es imposible.

Pétalos de flor de cerezo con sal por Motoi Yamamoto

Para su exposición individual en el Museo de Arte de la ciudad de Setouchi, el artista japonés Motoi Yamamoto creó una reflexión íntima sobre la memoria, el recuerdo y el movimiento hacia el futuro. Así, creó más de 100,000 pétalos de flor de cerezo con sal, un medio con el que Yamamoto suele trabajar.

Esta elección es tanto estética (Yamamoto aprecia su blancura) como simbólica. En Japón, la sal se ha asociado con la limpieza desde la antigüedad. La fragilidad de la obra está relacionada con su significado: la vida es efímera y puede cambiar en cualquier momento. Una instalación silenciosa y reflexiva, Yamamoto ha creado un espacio para contemplar la vida y su significado.

Human+Nature por Daniel Popper

Cuando el artista Daniel Popper instaló sus cinco esculturas monumentales en el arboreto Morton para su exposición Human+Nature, transformó por completo el entorno de 680 hectáreas. Su trabajo inspirado en la naturaleza ayudó a los visitantes a enraizar en la misión del arboreto de conectarse con los árboles.

Mediante el uso de motivos naturales, sus figuras de gran tamaño tejen una historia de cuán interconectados están la naturaleza y los humanos. Particularmente sorprendente es UMI, una escultura de una figura materna abrazando suavemente su barriga. La pieza, que está hecha de ramas aparentemente entrelazadas, mira hacia abajo y parece estar contemplando su inminente maternidad.

TikTok teamLab Reconnect por teamLab

El colectivo internacional de arte teamLab aparece frecuentemente en esta lista anual, y 2021 no es la excepción. Conocidos por sus increíbles experiencias inmersivas, esta vez han desafiado sus propios límites con una instalación creada en asociación con TikTok. TikTok teamLab Reconnect llevó la experiencia de ver arte a un nuevo nivel al incorporar un ritual de sauna.

En exhibición en Tokio, la instalación aprovecha la cultura del sauna en Japón. Los visitantes fueron invitados a entrar en un “trance de sauna” moviéndose a través de una sauna y un área de baño frío antes de descansar en uno de los cinco entornos inmersivos. Luego se les animó a repetir el ciclo para experimentar una nueva obra de arte.

Quantum Memories por Refik Anadol

El artista digital Refik Anadol utiliza tecnología de punta para crear instalaciones increíbles. A principios de 2021, creó una pieza para la Trienal de NGV utilizando IA. De hecho, se utilizaron más de 200 millones de imágenes de la naturaleza para armar Quantum Memories.

Los resultados fueron videos fascinantes en un marco enorme. Las cualidades tridimensionales de las imágenes se sumaron a esta instalación dinámica. Como le dijo a My Modern Met, al trabajar de esta manera, “la IA me permite pintar con un pincel pensante”.

Grow por Daan Roosegaarde

El diseñador neerlandés Daan Roosegaarde es conocido por sus instalaciones que nos ayudan a imaginar un mundo mejor. Su instalación Grow no es la excepción. En esta pieza, transformó un campo de puerros de 20,000 metros cuadrados en una obra de arte gracias a las luces LED rojas y azules.

Estas luces no solo le dan al campo un aspecto futurista, sino que también fomentan el crecimiento de las plantas. Roosegaarde incorporó “recetas ligeras”, utilizando diferentes frecuencias de luz que activan el metabolismo de las plantas y mejoran su resistencia a las plagas. El trabajo es parte de un plan más amplio para crear conciencia sobre el uso de la conectividad con la naturaleza.

CoExistence por Elephant Family y The Real Elephant Collective

Cuando las organizaciones sin fines de lucro Elephant Family y The Real Elephant Collective se aliaron para crear conciencia sobre la difícil situación de los elefantes, se fueron a lo grande. Esto significó encargar 100 esculturas de tamaño natural de elefantes lantana que viajarían por el Reino Unido para crear conciencia sobre cómo los humanos están afectando negativamente a estos gentiles gigantes.

Las esculturas fueron creadas en India. De hecho, fueron hechas a mano en comunidades indígenas y luego hicieron su largo viaje al Reino Unido. Una vez allí, se exhibieron en varios lugares antes de llegar a Londres para una exhibición destacada en Royal Parks y Berkley Square. Todos los fondos recaudados fueron destinados a proyectos de base en la India que están trabajando para permitir que las personas y la vida silvestre coexistan de manera más pacífica.

